Dennis Köhler (Hrsg.): LED 2019 - Beiträge zur Digitalisierung

10.04.2019

Die LED hat über ihre energetischen Vorteile den Einzug in die Lichtwelt gefunden. Die Erfolgsgeschichte der digitalen Lichtquelle geht weiter, denn es zeigen sich durch die vergleichsweise einfache Steuerbarkeit neue Möglichkeiten der Wertschöpfung. Analog zu den Megatrends unserer Gesellschaft hält die Digitalisierung so auch Einzug in Produkte und Konzepte der Leuchtenbranche. Das Buch "LED 2019: Beiträge zur Digitalisierung" gibt einen Überblick über Entwicklungen, Chancen, Risiken und Nebenwirkungen.

Es eröffnet sich eine Vielzahl neuer Chancen – doch die Entwicklung birgt auch große Herausforderungen für die Branche. In diesem tiefgreifenden Wandel gilt es, den Überblick darüber zu behalten und sich frühzeitig auf die neuen Gegebenheiten des Marktes einzustellen. Das Lichtforum NRW widmet sich als Herausgeber des Bandes dabei konsequent den weitgehenden Veränderungsprozessen der Licht- und Leuchtenbranche in technologischer, strategischer und organisatorischer Hinsicht, die die Digitalisierung einfordert. Systematisch und zielorientiert sollen die Beiträge im Buch die unterschiedlichen Akteure der Branche in ihrem Transformationsprozess begleiten und unterstützen. Die vielfältigen Autorenbeiträge im dritten Band dieser Buchreihe zeigen dabei, dass der sprichwörtliche Blick über den Tellerrand für die Lichtbranche heute nicht mehr nur interessant, sondern essentiell für die Weiterentwicklung geworden ist.