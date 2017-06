Deckeneinbau- und Deckenaufbauleuchten 'Skim' von Erco

23.06.2017

Mit einer Reihe von Neuheiten entwickelt sich die Produktfamilie Skim von Erco zu einem klar gegliederten Deckenleuchten-System, mit dem sich unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben insbesondere in Büro- und Verwaltungsbauten bewältigen lassen: Mit der neuen kleinen Baugröße wird die Designleuchte vielseitiger; mit der neuen Lichtverteilung 'extra wide flood' wirtschaftlicher als bereits zuvor – und als flache Aufbauleuchten mit klarer Formensprache jetzt auch im Bestand oder in modernen Gebäuden mit aktivierten Decken einsetzbar.

Die Leuchtenfamilie Skim steht für eine Erfolgsgeschichte bei der Beleuchtung von Büros, Korridoren, Foyers und Verkehrszonen von Verwaltungsbauten, aber auch bei Projekten im Einzelhandel. Erco hatte das Programm 2014 aufgelegt - als unkomplizierten und preiswerten Einstieg in die Welt der digitalen, deckenintegrierten Beleuchtung mit den zwei Lichtverteilungen wide flood und oval flood. Planer und Anwender konnten seitdem nicht nur von der Licht- und Produktqualität, dem hohen Sehkomfort sowie der einfachen Planung und Montage überzeugt werden, sondern auch von der beinahe postitiven Anmutung: Mit der charakteristischen Linse aus optischem Polymer hat die Leuchtenfamilie dem Zeitalter des digitalen Lichts ein klares, attraktives Gesicht gegeben.

Inzwischen kamen zu den Skim-Leuchten mit weißem Abblendkonus Ausführungen in Schwarz hinzu. Mit den diesjährigen Neuheiten wurde Skim endgültig zu einem kompletten, logisch gegliederten und vielseitigen System entwickelt: Von den Deckeneinbauleuchten leiteten die Erco Entwickler eine eigenständige Familie von Deckenaufbauleuchten ab; beide Skim Familien werden um eine neue kleinste Baugröße sowie um die neue Lichtverteilung 'extra wide flood' ergänzt.

Hochwertige Deckenaufbauleuchten haben ihren Auftritt überall da, wo die Deckenarchitektur den Einbau von Downlights nicht zulässt. Das ist nicht nur häufig bei der Nachrüstung im Bestand der Fall, sondern auch zunehmend in energieeffizienten Neubauten mit massiven, thermisch aktivierten Betondecken. Hier sind Skim-Deckenaufbauleuchten eine gute Wahl – dank der guten Abblendung auch in Büroräumen. Die Lichttechnik entspricht den vielfach bewährten Skim-Deckeneinbauleuchten und erscheint sehr kompakt: Was bei den Einbauleuchten für geringe Einbautiefe sorgt, ermöglicht bei den Aufbauleuchten eine besonders flache Form mit weniger als 12cm Höhe inklusive Betriebsgerät – wichtig in niedrigeren Räumen.