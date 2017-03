DC/DC Book of Knowledge jetzt mit neuem Kapitel Magnetische Felder

20.03.2017

Die neu veröffentlichte dritte Ausgabe von Recom's "DC/DC Book of Knowledge" enthält ein zusätzliches Kapitel zur Magnetik. In den ersten paar Wochen haben weltweit bereits mehr als 1000 Ingenieure diese Version heruntergeladen. Das zeigt, wie wertvoll diese Quelle fundierter Praxis-Informationen zur Stromversorgung für die Leute in diesem Bereich ist.

Das 280-seitige DC/DC-Lexikon enthält eine detaillierte Einführung in die verschiedenen Topologien für DC/DC-Wandler, Rückkopplungsschleifen (analog und digital), Prüfung und Messung, Schutz, Filterung, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Konstantstromquellen und DC/DC-Anwendungen. Zwangsläufig ist das sehr technisch geschrieben, aber für Ingenieure, Konstrukteure und Studenten lesbar. Ebenso sind praktische Tipps und Ausführungsbeispiele enthalten. Die dritte Ausgabe ist um ein zusätzliches Kapitel zur Magnetik erweitert, das die Grundlagen von Induktionsspulen und Transformatoren erklärt. Das Kapitel beginnt mit Terminologie, Sättigung des Kerns, Luftspalt-Spulen, Kerngeometrie, Kernverlusten sowie den Skin- und Proximity-Effekten. Ausführungsbeispiele von Buck- und Boost-DC/DC-Spannungswandlern zeigen, wie die magnetischen Bauteile richtig bemessen werden und wie die Verluste im magnetischen Kern und den Schaltelementen berechnet werden.