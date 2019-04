Datenschutz und Datensicherheit im Smart-Home: Beispiel Devolo

25.04.2019

Gerade im Smart Home sollen Datenkommunikation und Speicherung von persönlicher Angaben höchsten Sicherheitsanforderungen genügen. Wie wird Devolo diesem hohen Sicherheitsbedürfnis gerecht?

Zudem werden regelmäßig unterschiedliche Sicherheitsfirmen mit der Durchführung sogenannter Penetrationstests beauftragt. Hierbei findet eine Prüfung der Sicherheit aller Systembestandteile und Anwendungen mit Mitteln und Methoden, die ein Angreifer (ugs. "Hacker") anwenden würde, um unautorisiert in das System einzudringen. Die Ergebnisse werden analysiert und gegebenenfalls werden Gegenmaßnahmen eingeleitet und Verbesserungen umgesetzt. Dies geschieht regelmäßig und proaktiv.

Die Devolo Cloud-Server befinden sich in Aachen und unterliegen damit den hohen deutschen Datenschutz- und Sicherheitsvorgaben. Auch alle Kundendaten liegen auf Devolo eigenen Servern im Firmensitz Aachen und werden nur dort verarbeitet. Die Verschlüsselung der Kommunikationswege ist auf dem aktuellen Stand der Technik. So ist die Verbindung zwischen der Home-Control-Zentrale und zu den Backend-Servern mit TLSv1.2/SSLv3 (ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384) verschlüsselt. Der Public-Key hat eine Länge von 2048 bit und "Secure Renegotiation" wird unterstützt.

In der mydevolo-Cloud und bei den Apps wird auf die Einbindung von Fremdsystemen, die externe Datenkommunikation betreiben (z. B. Google Analytics oder externe Chat-Systeme) verzichtet. Auch beim Informationsaustausch zwischen Versicherungspartnern (GEV) und Devolo hat der Datenschutz oberste Priorität: Die Unternehmen tauschen keine Daten über die installierten Komponenten von Home-Control oder deren Nutzung aus. Es werden also keinerlei personenbezogene Daten an die Versicherungspartner weitergegeben. Auch nicht, ob ein Versicherungsnehmer ein Home-Control-System von Devolo jemals aktiviert hat, oder nicht.

Datenschutz und -sicherheit im Smart-Home gewinnen zunehmend an Bedeutung. Entwicklungen und Perspektiven werden ausführlich in "LED 2019 - Beiträge zur Digitalisierung" von Dennis Köhler (Hrsg.) erläutert.