Datenbrille beschleunigt Bestellabwicklung bei Ecomal

30.07.2018

Eine ausgefeilte interne Logistik-Lösung sorgt zukünftig beim Elektronik-Distributor Ecomal für eine schnellere und reibungslosere Abwicklung der Bestellvorgänge. Dreh- und Angelpunkt der Anwendung ist eine sogenannte 'Pick-by-Vision'-Anwendung, die sämtliche Mitarbeiter per Datenbrille zielsicher und auf kürzestem Weg zu den bestellten Artikeln führt und damit Fehlbearbeitungen und Verzögerungen reduziert.

Die Brille zeigt alle wesentlichen Daten des jeweiligen Bestellvorgangs im Blickfeld der Mitarbeiter und ermöglicht so eine sichere visuelle Prozessführung. Auf diese Weise können Mitarbeiter den Lagerort der bestellten Artikel ohne aufwendige Suche oder Umwege sofort finden.

Mit einem Bestand von 2,5 Milliarden elektronischer Bauelemente und einem Umschlag von rund 40 Millionen Artikeln pro Tag stellen die betrieblichen Prozesse im Ecomal-Logistikzentrum hohe Anforderungen an die interne Logistik. Die jetzt eingeführte 'Pick-by-Vision'-Lösung mit einer Datenbrille als zentralem Element bringt einen enormen Fortschritt.

In diesem System übernimmt die Datenbrille mehrere Aufgaben: Sie projiziert aktuellen Bestelldaten in Echtzeit in das Blickfeld der Mitarbeiter; zudem enthält sie eine Kamera, welche die jeweiligen Artikel anhand eines Barcodes scannt und somit identifiziert. Jeder Prozessschritt wird kontrolliert und freigegeben.

Mit diesen Mitteln wird die Wegstrecken der Mitarbeiter verkürzt und die Fehlerquote reduziert. Unter dem Strich wird dabei eine Zeitersparnis bis zu 30 Prozent erzielt.

Das System kann aber noch mehr. Speziell abgestimmt auf die Lager- und Logistikprozesse, steuert es alle relevanten Vorgänge im Logistikzentrum vom Wareneingang über Kommissionierung und Warenausgang bis hin zur Inventur. Das Ergebnis: Eine beschleunigte und weniger fehleranfällige Belieferung der Ecomal-Kunden in ganz Europa.