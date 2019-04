Daten verarbeiten und schützen

Die Leuchte sammelt und verarbeitet Daten, die von weiteren Systemen genutzt werden, in der Cloud gespeichert und weitergegeben werden. Aber was muss man dabei beachten? Was ist unkritisch und wobei verletzt man vielleicht die Privatsphäre eines Anderen?

00 Zur InnoLID-Fachkonferenz trafen sich 180 Spezialisten in Arnsberg, um sich über die aktuellen Entwicklungen der Digitalisierung im Lichtbereich auszutauschen. Foto: Christoph Meinschäfer Fotografie Zur InnoLID-Fachkonferenz trafen sich 180 Spezialisten in Arnsberg, um sich über die aktuellen Entwicklungen der Digitalisierung im Lichtbereich auszutauschen.

Den Umgang mit den Daten zu bewerten ist ein wichtiges Thema, das die Impulse hier aufgreifen. Es geht nicht nur darum, Alexas Mikrofone im Zaum zu halten - auch das Mitschneiden von Anwesenheit am Arbeitsplatz kann Folgen haben. Denn wenn der Bewegungsmelder nicht nur das Licht ausschaltet, wenn niemand da ist, sondern auch der Personalabteilung vermeintlich zu lange Pausen meldet, ist das Konfliktpotential da. Wer ist dann in der Verantwortung?

Und wo darf man überhaupt die Daten lagern?

Und wie lange? Wer mehr anbieten will, als nur Hardware, muss sich mit solchen Themen beschäftigen. Datenschutz im Licht von Smart Homes

Digitalisierte Gebäude – Konzeption, Planung, Realisierung und Betrieb

Die Datenkette darf nicht unterbrochen werde