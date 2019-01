Das Solebich-Apartment: Wohntrends in außergewöhnlichem Ambiente

23.01.2019

"Wohnen verbindet" – unter diesem Motto lädt Nicole Maalouf, Gründerin der Wohn-Gemeinschaft solebich.de, in das Solebich-Apartment in Köln ein. Zusammen mit ausgewählten Möbelherstellern hat die Expertin für Inneneinrichtung das Solebich-Apartment eingerichtet, um während der Kölner Möbelmesse (Imm Cologne) die Wohntrends 2019 in einem außergewöhnlichen Ambiente zu zeigen.

00 Impressionen aus dem Solebich-Apartment zur IMM Köln Impressionen aus dem Solebich-Apartment zur IMM Köln Impressionen aus dem Solebich-Apartment zur IMM Köln Impressionen aus dem Solebich-Apartment zur IMM Köln Impressionen aus dem Solebich-Apartment zur IMM Köln Impressionen aus dem Solebich-Apartment zur IMM Köln Impressionen aus dem Solebich-Apartment zur IMM Köln

Das Solebich-Apartment dient aber nicht nur dazu, Möbel und Wohnaccessoires auszustellen: Nicole Maalouf wird im Januar dort wohnen. Seit solebich.de vor elf Jahren gegründet wurde, beobachtet die Innenarchitektin, wie sich die Einrichtungstrends verändern und was benötigt wird, um sich in seinem Zuhause wohlzufühlen. Diese "Zutaten für ein glückliches Wohnen" hat sie in zwei Büchern beschrieben und nun im Solebich-Apartment umgesetzt. So wie jedes Zuhause die Persönlichkeit des Bewohners widerspiegelt, gibt auch das Solebich-Apartment Einblicke in den Charakter von Nicole Maalouf. Im Solebich-Apartment werden zwei große Zukunftsthemen der Einrichtungsbranche behandelt: Smarthome und nachhaltiges Wohnen. Anhand von Beispielen wird mit Magenta Smart-Home gezeigt, wie das Smarthome den Wohnkomfort erhöhen und gleichzeitig Energie sparen kann. Der Ökopionier und Möbelhersteller Grüne Erde zeigt außerdem, dass nach streng ökologischen Kriterien produzierte Möbel auch hohen Designansprüchen gerecht werden können. Gleichzeitig wird das Apartment Treffpunkt für Wohnbegeisterten im Herzen von Köln. Wohnen verbindet – das war die Idee hinter der Gründung der Wohn-Gemeinschaft solebich.de 2007. Mit dem Solebich-Apartment wird diese Idee nun fortgesetzt. "Austauschen, Neues entdecken, wohlfühlen und genießen in einer inspirierenden Umgebung" – so erklärt Nicole Maalouf das Konzept des Solebich-Apartments. Jeden Abend wird es ein Abendessen geben und Interessierte sind herzlich eingeladen, mit Nicole Maalouf und dem Solebich-Team den Tag ausklingen zu lassen.