Frischeparadies in Stuttgart mit Licht-Feinkost von Erco ausgestattet

30.08.2017

Ein differenziertes Beleuchtungskonzept, das Orientierung für den Kunden im weitläufigen Verkaufsraum schafft und die feinen Lebensmittel akzentuiert in den Mittelpunkt stellt: Die Markthalle der neuen Stuttgarter Niederlassung der Frischeparadies GmbH & Co. KG setzt auf die vielfältigen Möglichkeiten von Erco-LED-Strahlern.

Die Frischeparadies GmbH & Co. KG, einer von Deutschlands größten Feinkost-Spezialmärkten mit Filialen unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln und München bietet Gastronomen und Privatkunden ein breites Sortiment aus über 12.000 Delikatessen. Die hochwertige Architektur und Innenarchitektur sowie das differenzierte Lichtkonzept von Roberneun Architekten für die unlängst eröffnete Stuttgarter Niederlassung gliedert deren große Markthalle, definiert einzelne, voneinander unterscheidbare Zonen und erleichtert dem Kunden so die Orientierung in der Warenwelt. Die eingesetzten LED-Lichtwerkzeuge von Erco lenken die Aufmerksamkeit der Besucher und bringen die angebotenen Feinkost-Lebensmittel brillant zur Geltung – durch gerichtetes Licht.

Die Architekten planten den Neubau des Frischeparadieses in Stuttgart als prägnanten Baukörper bestehend aus vier stützenfreien Hallenabschnitten. Die für den Kunden zugängliche Markthalle umfasst rund 1.000 m² Verkaufsfläche unter luftigen Laternendächern mit bis zu zehn Metern Raumhöhe. Ein hoher Anteil an Tageslicht, großflächige Glaselemente an den Stirnseiten sowie eine markante Fachwerkdachkonstruktion aus unbehandelten Holzbindern auf Sichtbetonwänden verleihen dem Innenraum seinen zeitgemäßen, industriellen Charakter.

Ein zu dieser Ästhetik passendes schwarzes Stromschienensystem wurde auf einer Höhe von 3,50 m installiert und mit Optec-Strahlern von Erco bestückt. Mit Hilfe einer einzigen Strahlerfamilie entstand in der neuen Markthalle ein akzentuiertes, wahrnehmungsorientiertes Lichtkonzept mit entsprechenden Kontrasten bei ruhigem Deckenbild.