Das Compulite-Vibe-Lichtpult auf der Prolight + Sound

29.03.2017

Die Vibe-Konsole basiert auf einem komplett neuen Konzept zur Steuerung von Bühnenbeleuchtung - gestützt auf aktuelle Computer- und Touchscreen-Technologie. Einer schneller Zugriff über Taster und Stellräder wurde mit einer leicht und intuitiv zu bedienenden Touchscreen-Oberfläche kombiniert, wie sie von Smartphones und Tablets her bekannt ist.

Deren Bedienphilosophie hält mit der Vibe_Konsole Einzug in die Lichtsteuertechnik. Eine syntaxfreie Eingabe und graphische Oberflächen sollen die Lichtsteuerung wieder einfacher machen, nachdem die Lichtstellpulte am Markt in den letzten Jahren extrem komplex geworden sind. Ziel ist es, den Lern- und Schulungsaufwand auf ein Minimum zu begrenzen.

Der Multitouch-Touchscreen erlaubt die Konfiguration exakt nach Bedarf und eine vollkommen flexible Gestaltung der Bedienung. Verschiedene Layouts können konfiguriert und abgespeichert werden.