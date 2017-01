Dar't Design Gruppe auf der Euro-Shop 2017

Auf der EuroShop 2017, die vom 05.-09.03.2017 in Düsseldorf stattfindet, präsentiert die Neusser Agentur einen neuen Eigenauftritt in Halle 12, C35. Im Vorfeld deutet eine eigens erstellte Internetseite an, was Besucher erwartet.

Als "Schwergewicht" der Branche mit 20 Jahren Euro-Shop- Erfahrung inszeniert die D’art Design Gruppe sich 3-jährlich selbst mit einem Überraschungsmoment. Dabei spielen die Designer mit dem Kreativprozess an sich. Welche Messearchitektur 2017 zu erwarten ist, bleibt ein Geheimnis: öffentlich ist bisher lediglich eine Internetseite mit dem Titel "From Scratch – Allow for the invisible to be seen" (Bei Null anfangen - ermögliche dem Unsichtbaren sichtbar zu werden).