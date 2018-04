Dali-Präsenzmelder mit HCL-Funktion von BEG

30.04.2018

Tageslicht wirkt sich nicht nur positiv auf das Sehvermögen aus, sondern auch auf die biologischen Abläufe des menschlichen Körpers. Es ist evolutionär bedingt, dass unser Biorhythmus vom Tageslicht gesteuert wird. Um das natürliche Licht zu imitieren, wird von den Kunstlichtanbietern ein teils enormer Aufwand betrieben. Doch warum nicht gleich das Original nutzen?

Passend zur Raumnutzung können voreingestellte Applikationsprofile ausgewählt werden. Diese Profile steuern im Verlauf des Tages die Farbtemperatur und die Helligkeit im Raum. Die Veränderung der Lichtfarbe von Warm- bis Kaltweiss, sowie die Veränderung der Helligkeit orientieren sich dabei am biologischen Rhythmus des Menschen. Dies geschieht sehr langsam und unmerkbar für die Nutzer.

Ein solches biodynamisches Licht erhöht nachweislich das Wohlbefinden und hat positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Gute Anwendungsmöglichkeiten finden sich in Büros und der Industrie. Auch in Schulen und im Gesundheitswesen hat diese Technik positive Ergebnisse erzielt. Besonders in Seniorenheimen kann biodynamisches Licht die innere Uhr unterstützen und die Schlafqualität der Bewohner deutlich verbessern.