Dali plus: Intelligente Lichtsteuerung für Einsteiger von Steinel

13.07.2018

Dali-Lichtsteuerung leicht gemacht: Dali plus von Steinel Professional richtet sich an alle, die intelligentes Licht mit wenigen Komponenten planen und gleichzeitig eine schnelle Umsetzung wollen. Die Beleuchtungssteuerung ist für Klassenräumen, Einzel- oder Großraumbüros geeignet. Basis des Systems ist der High-End-Präsenzmelder 'IR Quattro HD Dali plus'.

00 Links: Die Konfiguration und Bedienung des IR Quattro HD Dali plus erfolgt bequem per Smart Remote Fernbedienung. Rechts: IR Quattro HD DALI plus – Aufputzversion. Als einfacher Einstieg in eine intelligente DALI-basierte Lichtsteuerung konzipiert, eignet sich Dali plus ideal für die Beleuchtungssteuerung in Klassenräumen, Einzel- oder Großraumbüros. Links: IR Quattro HD Dali plus – Einbau-Version. Rechts: Der IR Quattro HD Dali bietet eine große Anschlussvielfalt.

Das Besondere an Dali plus: In diesen Sensor wurde ein komplettes Lichtsteuerungsmodul integriert. Die Installation und Bedienung der wesentlichen Funktionen einer Dali-basierten Lichtsteuerung werden hierdurch wesentlich vereinfacht. Praktisch und zeitsparend ist die Konfiguration und Bedienung per App mithilfe der Fernbedienung Smart Remote. Mit Dali plus können über 3 adressierbare Lichtkanäle bis zu 64 Leuchten angesteuert werden. Hierbei sind drei Betriebsarten möglich: on/off für anwesenheitsgesteuertes Ein- und Ausschalten,

Konstantlichtregelung und

'Eco on' als Sparlicht-Automatik. Der potentialfreie Schaltausgang kann für verschiedene Funktionen wie schaltbare Leuchten, HLK-Systeme oder eine komplette Abschaltung von EVGs und Leuchten zur Energieeinsparung (Ballast-off-Funktion) genutzt werden. Die bekannten Master/Master- und Master/Slave-Vernetzungsgruppen werden durch die komfortable Nachbarfunktion ergänzt. Hierbei schaltet der Sensor mit einer detektierten Bewegung ins Hauptlicht, während ein vernetzter Sensor ohne Bewegungserfassung in den Grundlichtmodus geht. Darüber hinaus sind weitere Sonderfunktionen wie Halb- oder Vollautomatik sowie eine Grundlichtschaltung von 10 bis 50 Prozent als nächtliche Dauerbeleuchtung oder Abschaltvorwarnung möglich.