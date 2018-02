Dali-Leitfaden von Steinel Professional

23.02.2018

Ob einfache Raumsituationen, anspruchsvolle Lichtszenen oder ganze Beleuchtungssysteme – mit den Dali-Lösungen Live Link, Dali plus und Dali Broadcast von Steinel Professional können Praktiker für zahlreiche Szenarien udn Raumsituationen die passende Lösung anbieten. Der 72-seitige Leitfaden erläutert Planern und Elektroinstallateuren die technischen Voraussetzungen und gibt anhand typischer Anwendungsbeispiele eine Orientierungs- und Umsetzungshilfe.

Live Link – Lichtsteuerung XXL Live Link kommt idealerweise überall dort zum Einsatz, wo komplexe Lichtsituationen vorherrschen und die Steuerung unterschiedlicher, bedarfsgerechter Lichtszenen gewünscht ist. Das dezentrale, Dali-basierte Lichtmanagement-System von Steinel Professional ermöglicht eine derartige Umsetzung ohne Spezialkenntnisse und Programmiererfahrung. Die Konfiguration und Bedienung erfolgt intuitiv via App per Tablet oder Smartphone. Hinterlegte Basis-Konfigurationen als häufig vorkommende Anwendungsszenarien erleichtern die Planung und normgerechte Umsetzung.

Das herstellerübergreifende Dali-Protokoll wird in der Praxis dazu genutzt, Leuchten zu schalten, zu dimmen und einzeln anzusteuern. Mit den drei Dali-Lösungen von Steinel Professional können Planer und Elektroinstallateure eine moderne und einfach zu bedienende Dali-Installation schnell in die Tat umsetzen. Die Anforderungen an die gewünschten Lichtszenen und die Vielschichtigkeit der Lichtschaltung bestimmen dabei, welche Dali-Lösung für die jeweilige Raumsituation am besten geeignet ist.

Dali plus – Die intelligente Einstiegslösung Die von Steinel Professional neue entwickelte Lichtsteuerungslösung Dali plus ist für weniger vielschichtige Lichtschaltungen konzipiert. Anders als bei herkömmlichen Systemen ist bei Dali plus bereits das komplette Lichtsteuerungsmodul in das Lastteil eines Sensors integriert. Hierdurch ist die Installation schnell und unkompliziert möglich. Die Konfiguration und Bedienung erfolgt per App mithilfe der Universal-Fernbedienung Smart Remote. Basis des Dali-plus-Systems ist der praktisch universell einsetzbare High-End-Präsenzmelder IR Quattro HD Dali plus. Der Präsenzmelder besitzt 3 Dali-adressierbare Lichtkanäle und kann bis zu 64 Leuchten ansteuern.

Dali Broadcast – Die Basislösung Für die Umsetzung einer einfachen intelligenten Lichtsteuerung bietet Dali Broadcast vielfältige Möglichkeiten. Mit dem professionellen Schnittstellenstandard arbeiten Lichtsteuerung, Sensoren, elektronische Betriebsgeräte wie EVGs und Leuchten optimal zusammen. Sie kommunizieren ungehindert miteinander und reagieren aufeinander. Für diese Basislösung hält Steinel Professional eine Vielzahl von Dali-Präsenzmeldern bereit. Mit Dali Broadcast können 2 x 12 oder 1 x 30 Leuchten angesteuert werden. Es wird überall dort eingesetzt, wo einfache Lichtsteuerungen gewünscht sind.

Mit dem 72-seitigen Dali-Leitfaden erhalten Planer und Elektroinstallateure einen Überblick sowie eine Entscheidungshilfe zu den Möglichkeiten Dali-basierter Lichtsteuerungen.