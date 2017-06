"D-Puc"-Einbauleuchten von D-Beschlag mit natürlichem Vorbild

8.06.2017

D-Leuchten, eine Abteilung der D-Beschlag GmbH, Luckenwalde, hat für seine Einbauleuchten der "D-Puc"-Serie die Natur zum Vorbild genommen, um Anforderungen an zeitgemäße Küchenbeleuchtung umzusetzen. Auf der Interzum in Köln gab das Unternehmen mit Neu- und Weiterentwicklungen in diesem Bereich Impulse für moderne Küchenarchitektur.

00 D-Puc-Saturn D-Puc-II D-Puc-Star

Sie heißen "D-Puc", "D-Puc II", "D-Puc Star" und "D-Puc Saturn". Die Einbauleuchten, die D-Leuchten auf der letzten Interzum auf seinem Stand vorgestellt hat, geben ihre Zugehörigkeit zur Produktfamilie nicht nur durch ihre runde Form zu erkennen. Sie weisen auch alle ein einheitliches Lochmass von 58 bis 60 mm auf und sind dank einer Feder und dem direkt an der Leuchte steckbaren Zuleitungskabel leicht und schnell montierbar. Wie ein Stern arbeitet die "D-Puc Star". Ein Reflektor im Inneren vergrößert den Abstrahlwinkel des mit drei Watt erzeugten Lichtes, das durch ein klares Glas die Arbeitsfläche gleichmäßig und angenehm hell ausleuchtet. Mit ihrer flächenbündigen Scheibe und dem homogenen Licht kommt die Leuchte schnörkellos und puristisch daher. Bei der 3,5 Watt starken "D-Puc II" dagegen ist die Abdeckung opal und steht aus dem Metallgehäuse hervor. Der Grund: Das satinierte Glas erfüllt den aktuellen Anspruch, zu verbergen, dass hier 42 LEDs im Einsatz sind. Darüber hinaus generiert es ein weiches gefälliges Licht.

Markant präsentiert sich die "D-Puc Saturn", eine Anlehnung an den gleichnamigen Ringplaneten. Sie ist das Ergebnis einer Weiterentwicklung der "D-Puc II". Der zusätzliche Metallring fungiert als Kühlkörper, weshalb die "D-Puc Saturn" mit 5,5 Watt mehr Leistung zur Verfügung stellen kann. Die Metallgehäuse aller drei Einbauleuchten stellt D-Beschlag mit seiner Kompetenz in der Metallbe- und -verarbeitung am Produktionsstandort in Luckenwalde in Deutschland selbst her. So bieten sich vielfältige Möglichkeiten der Oberflächengestaltung: von der klassischen Edelstahloptik gebürstet über das im Trend liegende aluminium- und bronzefarbene Eloxal bis hin zu speziellen kundenindividuellen Lösungen. Als Leuchtmittel setzt D-Beschlag ausschließlich auf LED und erreicht damit bei der Farbwiedergabe Werte von CRI 90 (Colour Rendering Index) und höher.