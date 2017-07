Concrete: Zuwachs in der Avveni-Leuchtenfamilie von Sattler

21.07.2017

Das flexible Lichtsystem Avveni berge in sich die "Option für weitere Derivate", so kommentierten die Juroren des Focus Open-Designwettbewerbs erfrischend nüchtern die modulare Leuchte Avveni und die vielen Spielarten, die konzeptionell in ihr angelegt sind. Nun hat Ulrich Sattler gemeinsam mit code2design, Michael Schmidt, ein solches "Derivat" als Tisch- und Bodenleuchte entwickelt: die 'Avveni Concrete'.

00 Als vollwertiges Mitglied der Avveni-Serie präsentiert sich die Avveni Concrete. Sie ist durch eine integrierte Halterung als Tisch- oder Wandleuchte einsetzbar und fügt sich harmonisch in die Gesamtbeleuchtung eines Raumes. Foto: Sattler Der Leuchtenkopf ist entweder mit einer Flood-Scheibe in Prismenoptik oder einem Einzelspot in 9° Abstrahlcharakteristik erhältlich. Über ein Snap-System lässt sich der Abstrahlwinkel in 25°, 36° oder 60° beliebig ändern. Foto: Sattler Ob im lässigen, modernen Ambiente wie hier oder in einem stilistisch ganz anderen Interieur: die Avveni Concrete integriert sich ganz selbstverständlich in unterschiedlichste Wohnstile und schafft über ihre Materialität und Optik einen Moment der Gesamtheit. Foto: Sattler Bei der Ausarbeitung der Details haben die Designer viel Wert auf Klarheit gelegt. Der kleine Schlitz, der die Kabelführung beherbergt, nimmt dem Betonsockel gleichzeitig etwas von seiner Schwere. Foto: Sattler Den zylindrischen Sockel zeichnet eine gewisse Rauheit aus – charakteristisch für den Werkstoff Beton. In einem angenehmen, lebendigen Kontrast dazu steht der flexible Leuchtenkopf in Gold-, Silber- oder Schwarz-eloxiert. Foto: Sattler Damit die feinporige Oberfläche dennoch harte, klare Kanten erzeugt, haben die Designer lang getüftelt. Das Ergebnis überzeugt: die feinen Lunker unterstützen die Optik des Betons und bilden einen angenehmen Kontrast zum ebenmäßig glatten Leuchtenkopf, auf dem das Kugelgelenk sitzt. Foto: Sattler Lässig wie gewohnt: der Leuchtenkopf der Avveni lässt sich dank eines magnetischen Kugelgelenks individuell einstellen – und das Licht kommt dahin, wo es gerade gebraucht wird. Foto: Sattler

Bei dieser jüngsten Variante sitzt der bewegliche Leuchtenkopf auf einem betont schlichten, zylindrischen Sockel aus Beton. Seine Leichtigkeit und die Beweglichkeit über das magnetische Kugelgelenk behält der Kopf bei, die stabile Basis aus Sichtbeton bildet in Materialität und Erscheinung einen überraschenden Gegensatz dazu. Beton ist im Interieur ein Trendmaterial und bekommt mit der Avveni im Bereich der Beleuchtung einen neuen Impuls. Bei der Avveni Concrete steht die optisch ansprechende Struktur des Betons mit seinen kleinen Lunkern (Hohlräume) und Bläschen in einer harmonischen Polarität zur ebenmäßigen Oberfläche des Leuchtenkopfs, der in zwei Farben gebürstet eloxiert oder in poliertem Aluminium erhältlich ist.