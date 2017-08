Columbus und Lamilux kombinieren Scherentreppe mit Dachoberlicht

Der Dachtreppenhersteller Columbus Treppen GmbH, Teil der Roto Frank Gruppe, und die Lamilux Heinrich Strunz Gruppe, haben eine innovative Zubehörlösung entwickelt: Ausgewählte Lamilux-Dachoberlichter vereinfachen durch Kombination mit Scherentreppen von Columbus den Flachdach-Ausstieg.

Beide Entwicklungsabteilungen haben gemeinsam nach einer Lösung gesucht, die möglichst viel Licht durch das Dachoberlicht eines Flachdachs lässt, dabei aber den einfachen Ausstieg erlaubt. Auch sollten Aufbau und Montage für Handwerker besonders komfortabel und zeitgleich sicher gestaltet werden.

Entstanden ist auf diesem Weg die neue Kombinationsmöglichkeit aus Scherentreppe und Flachdachfenster. Während Lamilux seine energieeffizienten Ci-Systeme bereitstellt, werden diese durch wenige Handgriffe um die Columbus Scherentreppe ergänzt. Erst am Bau werden beide Teile zusammengeführt und als Komplettsystem in das Dach integriert. So sind weiterhin auch maßgeschneiderte Lösungen in unterschiedlichen Längen, Breiten und Farben sowie in unterschiedlichen Treppenhöhen und -neigungen problemlos umsetzbar. Auch die gewohnten Produkteigenschaften der Lamilux Ci-Systeme wie etwa Energieeffizienz dank hoher Luftdichtigkeit sowie eine wärmebrückenfreie Konstruktion, ungehinderter Regenwasserablauf und variantenreiche Verglasung bleiben gewahrt.

Aus den Synergieeffekten der Kernkompetenzen beider Unternehmen entstand so eine Kombinationsmöglichkeit zweier Produkte, die sowohl dem Hauseigentümer als auch Gebäudenutzer von Industrie- und Verwaltungsbauten einen einfachen und praktikablen Dachausstieg ermöglicht. Die Planungsleistung eines solchen Ausstiegs vermindert sich dadurch ebenfalls auf ein Minimum.