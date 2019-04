Colourbeam-Leuchtmittel von Ledxon mit Bluetooth

1.04.2019

Einfach in der Bedienung, effizient in der Anwendung und enorm günstig im Preis. Die neuen Colourbeam-Leuchtmittel von Ledxon verfügen über eine vollintegrierte Bluetooth-Funktion und lassen sich bequem per Smartphone oder Tablet ansprechen. Da sie sich auch untereinander vernetzen können, sind bis zu 250 Lampen ganz ohne Wlan oder Gateway per App steuerbar.

00 Ledxon-Leuchtmittel der Colourbeam-Serie: A60, GU10 und MR16.

Mit den drei Leuchtmitteln der neuen Colourbeam-Reihe sorgt Ledxon ab sofort für individuelle Lichtwelten und Farbstimmungen auf Knopfdruck. Die Steuerung von Helligkeiten, Lichtfarben sowie individuellen Lichttimmungen erfolgt intuitiv per Smartphone oder Tablet. Die dazu passende App steht in Googles Playstore und Apples Appstore zur Verfügung. Die Regelung des Lichts übernimmt die integrierte Bluetooth-Schnittstelle, wobei bis zu 250 Lampen - sowohl einzeln als auch in Gruppen angeordnet - angesprochen werden können. Energieintensives Wlan, das lediglich eine Steuerung von bis zu zehn Lampen pro Gateway erlaubt, wird nicht benötigt.