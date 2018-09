CO₂-neutrale Parkplatzbeleuchtung von Ledon für Bürser Fachmarktzentrum

11.09.2018

Die Parkplatzbeleuchtung beim Bürser Fachmarktzentrum Lünersee Park erfolgt künftig mit Sonnenenergie. Acht autarke, solare LED-Leuchten des österreichischen LED-Anbieters Ledon sorgen für die passende Helligkeit. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren auch Herkunft und Design der Leuchten.

Der Parkplatz des Fachmarktzentrums Lünersee Park in Bürs erstrahlt in neuem Licht. Seit 1999 sind auf 4.500 m² Verkaufsfläche ein Nahversorger und mehrere Handelsgeschäfte untergebracht. Die konventionelle Parkplatzbeleuchtung wurde jetzt durch acht Lediva-Solarleuchten vom in Lustenau ansässigen LED-Anbieter Ledon ersetzt.

"Ausschlaggebend waren das nachhaltige Gesamtkonzept für den Platz nach Plänen des Architekturbüros Nikolussi-Hänsler sowie die Funktionalität, Wartungsfreiheit und das exklusive Design der innovativen Leuchten des Spezialisten Ledon", betont Hermann Metzler, Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft ZM3, der Eigentümerin des Lünersee Parks.

Nach dem "Leuchtturm Bürs", einer Lichtinstallation an einem Turm auf dem ehemaligen Fabrikgelände, setzt der Betreiber einen weiteren optischen Akzent. Wartungsfrei, CO₂-neutral, attraktiv und "Made in Europe". Die Energieversorgung der Leuchte Lediva erfolgt autark über monokristalline Solarzellen und eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Die Photovoltaik-Module sind im Aluminiummast der markant dreieckig profilierten Leuchte integriert.