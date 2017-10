Clip-Designrahmen von B.E.G.

Wer viel Wert auf eine stimmige Raumgestaltung legt, dem kommt es auf jedes Detail an. Bewegungs- und Präsenzmelder haben in der Regel eine runde Linse, da runde Linsen effizienter in der Erfassung sind.

00 Clip-Designrahmen für PD3N, PD4

Auch lassen sich runde Melder leichter montieren und die Ausrichtung ergibt sich meist von selbst. Räume sind aber überwiegend eckig angelegt und aus ästhetischen Gründen kann es deshalb gewünscht sein, dass die Deckenelemente wie bspw. Präsenzmelder ebenfalls die „Ecken und Kanten“ aufnehmen. Mit den neuen quadratischen B.E.G. Clip-Designrahmen lassen sich nun viele Luxomat-Deckeneinbaumelder in das Raumdesign integrieren. Die hochpräzise Erfassungsqualität der B.E.G. Präsenzmelder wird dadurch nicht beeinträchtigt.