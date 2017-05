Clevere Kostenminimierung für Beleuchtung von KMLS

9.05.2017

Der auf Energiemanagement und Gebäudetechnik spezialisierte Dienstleister KMLS geht in Sachen Wartung und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen ganz neue Wege. Dabei verbinden die Hamburger ihre Expertise in den Bereichen Beleuchtung und Gebäudemanagement mit einem Wartungs- und Instandhaltungskonzept, das dem filialisierten Handel neue Möglichkeiten der Kostenminimierung eröffnet.

"Die Einsparungen, die der Handel allein schon aufgrund niedrigerer Energiekosten erzielt, liegen weit über den Nutzungsgebühren“, nennt KMLS-Geschäftsführer Pablo Theux das entscheidende Argument für sein neues WIB-Modell (Wartung und Instandhaltung von Beleuchtung). "Bei einem Markt mit rund 1.000 Röhrenlampen ergibt sich bei konservativer Kalkulation in einem Zeitraum von zehn Jahren eine Einsparung von rund 225.000 Euro." Investitionen für Komplettumrüstungen entfallen, ebenso Ausgaben für Reparaturen und Instandsetzung der Beleuchtung.

Danach verpflichtet sich KMLS sowohl zu einem regelmäßigen Leuchten-Check (einmal jährlich) als auch zu einem regelmäßigen Austausch defekter Röhren. Auf Basis eines Wartungsvertrags bleiben die neuen Lampen und Vorschaltgeräte in den ersten drei Jahren der Nutzung im Eigentum von KMLS. Anschließend gehen sie in den Besitz des Nutzers über.

Kernpunkt ist der Austausch herkömmlicher Röhren in Verkaufsräumen gegen LED-Lampen. KMLS unternimmt zunächst eine Erstwartung, in der alle alten Leuchtstofflampen und Vorschaltgeräte gegen neue energieeffiziente LED Röhrenlampen und neue passende Vorschaltgeräte getauscht werden.

Doch damit nicht genug: Auch für die Beleuchtung mit Hallentiefstrahlern oder von Nebenräumen mit Downlights, Pendelleuchten u.a. bietet KMLS ab sofort eine Mietvariante inklusive Wartung an, bei der den Nutzern nach festgelegter Laufzeit eine Kaufoption eingeräumt wird oder aber die Leuchten ausgetauscht (mit neuem Mietvertrag) bzw. zurückgegeben werden. Die Kalkulation: Werden in einem Markt 200 Hallentiefstrahler (480 Watt) gegen LED-Leuchten (163 Watt) ausgetauscht, so liegt der Einspareffekt über einen Zeitraum von zehn Jahren auch hier bei über 300.000 Euro.

"Der Markt verlangt nach derartigen innovativen Lösungen. Denn wir ermöglichen unseren Kunden aus dem Handel mit diesem Modell die Nutzung moderner, energieeffizienter Beleuchtung zu einem Budget, das seine Ressourcen schont wie noch nie", fasst KMLS-Geschäftsführer Theux zusammen.