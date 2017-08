Christoph Platzer: Neuer CEO von Regent

10.08.2017

Regent, in über 35 Ländern präsenter Leuchtenhersteller aus der Schweiz, hat die Ernennung von Christoph Platzer zum neuen CEO bekannt gegeben. Ein wichtiges Motiv ist es, das Unternehmen für die digitale Zukunft fit zu machen.

Christoph Platzer: "Ich fühle mich geehrt, als CEO gemeinsam mit dem hochmotivierten Regent-Team das traditionsreiche Unternehmen in die digitale Zukunft zu führen. Als Leiter des Produktmanagements habe ich das Unternehmen als dynamische Organisation kennengelernt und gemeinsam mit Mitarbeitern mitgeprägt. So werde ich mein lichttechnisches Wissen, meine langjährigen Erfahrungen und ganz besonders meine Affinität für den digitalen Transformationsprozess einsetzen, um die Regent erfolgreich in die digitale Zukunft zu führen. Die Aufrechterhaltung unserer Kunden- wie auch Projektnähe, die betriebliche Effizienz und neue Technologien spielen dabei ebenfalls eine wichtige Rolle. Dabei baue ich auf unsere Kernkompetenz „Licht“ und auf das Engagement grossartiger Mitarbeiter und Partner. Regent ist in einer hervorragenden Position für nationales und internationales Wachstum. Ich bin begeistert, das Unternehmen in dieser spannenden Transformationsphase führen zu können."