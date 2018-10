Anzeige

Christmasworld setzt farbintensive Impulse

27.10.2018

Die Sonderschau "Kinemona Vintage" von den Niederländischen Kreativen 2dezign animiert zu neuen Flächengestaltungen. Sie kombiniert Safran-Gelbtöne mit Vintage-Elementen und lässt die Christmasworld-Besucher vom 25. bis 29. Januar 2019 im Zentrum der neuen Halle 12 in eine besondere Erlebniswelt eintauchen.

Neu in 2019: Die Sonderschau bildet das Zentrum der Halle 12 , umgeben von den Produktbereiche Weihnachten & Saisonale Dekoration. Die Designer zeigen in ihrer beeindruckenden Sonderschau einmal mehr, wie das Einkaufen zum Erlebnis wird. Liebgewonnene Gegenstände und Möbelstücke aus der Vergangenheit erhalten ein frisch poliertes Aussehen und werden mit modernen Objekten und Dekorationen kombiniert. Das Ergebnis ist ein wohlig-nostalgisches Gefühl, das zum Entdecken einlädt.

Zum Einsatz kommen zum Beispiel alte Türen, Scheiben, Bleiglasfenster oder Schränke.

"Die kreative Auseinandersetzung mit alten Gegenständen, aus denen man angesagte, moderne Artikel macht, ist immer eine Herausforderung, sorgt aber letztlich für ein überaus interessantes Erscheinungsbild. Damit gestalten wir Inszenierungen, die ins Auge fallen und sich bestens für den Einsatz im Einzelhandel eignen", bestätigt Pascal Koeleman. 2dezign liebt das Unkonventionelle, das Querdenken und Gestalten eines neuen "Looks" mit ungewöhnlichen Objekten und Farben. Dies kann im kleinen oder großen Stil umgesetzt werden.

"Egal ob Möbel, Weihnachtsschmuck, Beleuchtung oder Deko-Elemente – es geht darum, die Sachen, anders zu kombinieren, um im Laden eine besondere Atmosphäre zu schaffen. Das kann auch gut ohne große Neuanschaffungen funktionieren", ergänzt Rudi Tuinman. Bereits der hawaiianische Name "Kinemona" für Safran macht Lust auf mehr Farbe. Farbe entfaltet ihre Kraft in jeder Saison, doch ganz besonders zur Weihnachtszeit.

"Topmodern in dieser Wintersaison sind die unterschiedlichen Gelbtöne. In der Kombination mit viel Grau, Schwarz und etwas Gold verschieben wir diese einstige Sommerfarbe in die warm-gemütliche Weihnachtszeit", sagt Rudi Tuinman. Blumen und Pflanzen bringen die Natur ins Spiel, beleben die Sonderschau und sorgen für das gewisse Extra.

"Die meisten Menschen reagieren sehr positiv auf Blumen in ihrer Umgebung. Sie vermitteln ein Wohlgefühl und sind daher sehr gut geeignet, um den Laden aufzupeppen und aufzuwerten", erklärt Pascal Koeleman. Dieses Jahr stehen bei den Blumen viele gelbfarbige Rosen, Gerbera und weiße Orchideenpflanzen im Fokus. Wer die verwendeten Produkte ordern möchte, findet auf der Christmasworld das gesamte Sortiment an saisonaler Dekoration und Festschmuck in den Hallen 8, 9, 11 und 12. Diese können mit den Frischblumen und Pflanzen auf der Floradecora in der Galleria kombiniert werden. Die teilnehmenden Aussteller werden mit Namen, Halle und Standnummer in der Sonderschau gekennzeichnet, damit Facheinkäufer einfach zu ihnen finden und auf den Ständen alle weiteren Fragen und Produktspezifikationen besprechen können.