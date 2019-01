Christmasworld, Paperworld und Creativeworld erneut mit Ausstellerrekord

25.01.2019

Die Konsumgüterfachmessen Christmasworld, Paperworld und Creativeworld starten am 25./26. bis 29. Januar in Frankfurt am Main mit mehr Ausstellern und neuer Hallenstruktur ins Geschäftsjahr 2019. Gemeinsam vereinen sie 3.119 Aussteller aus 68 Ländern (Plus 3,4 Prozent). Die Hersteller präsentieren ihre Trends, Innovationen und Produktneuheiten für Dekoration und Festschmuck, Papier, Bürobedarf und Schreibwaren sowie Hobby-, Bastel- und Künstlerbedarf.

00 Die Konsumgüterfachmessen Christmasworld, Paperworld und Creativeworld starten am 25./26. bis 29. Januar in Frankfurt am Main. Foto: Messe Frankfurt

"Zum zweiten Mal in Folge die 3.000er Marke zu knacken, ist ein sehr gutes Ergebnis. Angesichts der konjunkturellen Herausforderungen des Weltmarktes, beweisen sich unsere themenfokussierten Fachmessen als äußerst stabile Marktplätze der jeweiligen Branche. Mit den richtigen Top-Themen treffen wir die Bedürfnisse der Marktteilnehmer und geben dem Handel frische Impulse", sagt Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt. Dies unterstreicht auch der hohe Internationalitätsgrad von 83 Prozent. Die Themen Heimwerkern, Dekorieren, Schenken, Schreiben und Basteln rücken im Handel und bei den Endverbrauchern immer näher zusammen. Hierzu liefert das Messetrio den entsprechenden Marktüberblick, um das Sortiment das ganze Jahr über abwechslungsreich zu gestalten. Die Frankfurter Konsumgütermessen bieten den Fachbesuchern ein breit gefächertes Produktspektrum mit zukunftsweisenden Trendprognosen sowie zahlreichen Veranstaltungen und Weiterbildungsprogrammen. Für Weihnachts- und Festartikel gaben die deutschen Verbraucher 2018 insgesamt 2,82 Mrd. € aus. Besonders beliebt ist die elektrische Weihnachtsbaumbeleuchtung mit sparsamen LEDs. Nach Hochrechnung der IFH Retail Consultants Köln ist das ein leichtes Umsatzplus von 1,1 Prozent. Somit bleibt das Umsatzniveau stabil auf sehr hohem Niveau. Gleichzeitig ist die wirtschaftliche Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts enorm – für den Handel ist es die wichtigste Saison. Nach Angaben des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels (HDE) liegt der weihnachtlich geprägte Umsatz über alle Branchen hinweg erstmals über 100 Mrd. €. Das Online-Weihnachtsgeschäft wächst um knapp 10 Prozent. Die generell steigende Bedeutung des Online-Handels bestätigt auch der neue Managementbericht, der in Kooperation mit den Fachmessen Heimtextil, Ambiente und Tendence auf Basis einer IFH Studie herausgebracht wurde. Er zeichnet ein aktuelles Bild vom Strukturwandel im deutschen Handel.