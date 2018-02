Christmasworld, Floradecora, Paperworld und Creativeworld auf Wachstumskurs

1.02.2018

Mit mehr Ausstellern aus mehr Ländern und zukunftsweisenden Veranstaltungen starteten die international beachtetten Konsumgüterfachmessen Christmasworld, Paperworld und Creativeworld sowie der florale Marktplatz Floradecora Ende Januar in Frankfurt am Main. Gemeinsam vereinten sie 3.023 angemeldete Aussteller aus 69 Ländern (2017: 2.920 Aussteller aus 63 Ländern ) auf dem Messegelände.

Zu den Messe-Höhepunkten zählten die Christmasworld Trendschau 2018/19 und die Sonderschau "The Loft" mit frischen Ideen für die Sortiments- und Verkaufsflächengestaltung. "Die exzellente Entwicklung der Christmasworld basiert auf ihrem klaren Fokus auf Weihnachten und saisonale Feste, was ohnehin die stärksten Umsatztreiber im Handel sind", sagt Julia Uherek, Bereichsleiterin Consumer Goods Messe Frankfurt Exhibition GmbH. 2018 wird der neue Produktbereich "Christmas Delights" mit Getränken, Gebäck, Süßigkeiten und Tee eingeführt. Diese kulinarischen Angebote ergänzen das saisonale Deko-Sortiment perfekt und sorgen für einen zusätzlichen Umsatz. "Damit bedienen wir vor allem den zunehmenden Convenience-Trend in der Gesellschaft. Schließlich mögen es die Kunden beim Einkauf bequem und möchte gerne mehrfach inspiriert werden", so Uherek.

Der deutsche Markt für Weihnachts- und Festartikel verzeichnete nach Hochrechnung der IFH Retail Consultants Köln ein deutliches Umsatzplus von 3,4 Prozent. Die Freude am Weihnachtsfest und am festlichen Dekorieren steigt wieder. Deutsche Verbraucher gaben im vergangenen Jahr insgesamt 2,79 Mrd. Euro für Weihnachts- und saisonale Festartikel aus. Hinzu kommt die wirtschaftliche Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts, das nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland ebenfalls zulegen konnte. Der Onlinehandel wächst stark, gleichzeitig erwarten die Kunden beim Geschenkekauf im stationären Handel weihnachtliche Atmosphäre und ein besonderes Einkaufserlebnis. Für 2018 sprechen die Verbände für den Möbelhandel, Baumarkt- und DIY-Handel vor allem von dem dringenden Bedarf einer intelligenten Vernetzung von stationärem und Online-Geschäft.

Pünktlich zu Beginn des Jahres profitierten die Fachbesucher von einer weltweit beeindruckende Produktvielfalt in Breite und Tiefe inklusive zukunftsweisender Trendprognosen für die jeweiligen Branchen. Zahlreiche Veranstaltungen und Weiterbildungsprogramme begleiteten die internationalen Handelsmessen. Sie griffen die aktuellen Top-Themen auf, lieferten sowohl dem Handel als auch der Konsumgüterindustrie neue Anreize und dienten als Sprungbrett in ein erfolgreiches Geschäftsjahr.

"Das ist ein hervorragendes Ergebnis für unsere themenfokussierten Fachmessen, die in 2018 mit einem Ausstellerplus von 3,5 Prozent über die 3.000er Marke klettern", sagte Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt. Die günstigen Wirtschaftsentwicklungen in Deutschland, Europa und der Welt haben positiven Einfluss auf die Konsumgüterbranche und somit auch auf die Entwicklung der Messen.

Floradecora brachte 40.000 rote Rosen auf das Messegelände

Die Floradecora, der Marktplatz für Frischblumen, Zierpflanzen und Blumenarrangements, ist ins Zentrum der Christmasworld zwischen Halle 8 und 9 gerückt. Von hier hatten die Einkäufer die schnellste Verbindung zwischen dem Frischblumen/- und Pflanzenangebot und den passenden dekorativen Hartwaren. "Auf der neuen Fläche vereinte die Floradecora die wichtigsten Namen der grünen Branche und bot einen repräsentativen Querschnitt der Anbaugebiete und Anbieter aus Kenia, Dänemark und Holland", sagt Uherek. Für einen besonderen Höhepunkt sorgte der Neuaussteller De Ruiter: Mit 40.000 roten Rosen verwandelte er das Messegelände kurz vor Valentinstag in ein Blumenmeer.

Das Produktangebot konzentriert sich auf sofort verfügbare frische Pflanzen, Schnittblumen und fertig dekorierte Blumenarrangements, die leicht ins bestehende Sortiment bei Supermärkten, Gartencentern, im Möbelhandel oder der kleinen Geschenkboutique integrierbar sind.

Paperworld: Top-Thema Gesundheit im Büro

Mit ihrem breiten wie tiefen Produktangebot und dem impulsgebenden Rahmenprogramm ist die Paperworld eine der weltweit größten Branchenfachmesse für Papier, Bürobedarf und Schreibwaren. Sie greift die Zukunftsthemen der Branche auf, zeigt neue Entwicklungschancen und macht damit Besucher und Aussteller fit für das Geschäftsjahr 2018.

"Diese Aufbruchsstimmung spiegelt sich auch in der gestiegenen Ausstellerzahl der Paperworld wider. 1.640 Ausstellern aus 66 Ländern präsentierten sich an den vier Messetagen. Mit dem Wachstum von sieben Prozent haben wir eine Trendwende erreicht – und das bei einem herausforderndem Marktumfeld", sagt Julia Uherek. Auch innerhalb des europäischen PBS-Markts ist laut IFH Retail Consultants Köln ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Insgesamt konnte die Branche in 2017 ein Umsatzwachstum von 1,6 Prozent verzeichnen. Alle PBS-Segmente werden für 2018 im Plus erwartet und der Markt profitiert von der guten gesamtwirtschaftlichen Lage in der EU.

Die Paperworld punktete einerseits mit innovativen Herstellern und deren Produktneuheiten, die übersichtlich in die Bereiche gewerblicher Bürobedarf und -ausstattung (Office) und privatorientierte Lifestyleprodukte für den Arbeitsplatz (Stationery) gegliedert sind. Andererseits überzeugte die Fachmesse mit Zukunftsthemen, die im Weiterbildungs- und Rahmenprogramm aufgegriffen wurden. So stellt die Sonderschau "Büro der Zukunft" eine wichtige gesellschaftliche Fragestellung heraus und präsentiert in der Halle 3.0, wie ein gesunder Arbeitsplatz aussehen kann. Die Besucher begaben sich auf einen Parcours durch das gesunde Büro, das positive Impulse zu Akustik, Licht, Luft, Hygiene, Ergonomie, Nachhaltigkeit, Möblierung und Bürobedarf liefert.

"Ein gesunder Arbeitsplatz ist maßgeblich für die Motivation der Mitarbeiter verantwortlich. Gemeinsam mit dem Anstieg an Büroflächen steigt auch der Bedarf, diese gesund und nachhaltig zu gestalten. Wie das aussehen kann, zeigt das Büro der Zukunft", sagt Julia Uherek. Täglich wechselnde Fachvorträge und Führungen für Architekten, Hautechniker und den Handel vertiefen diesen Themenkomplex.

Für die Lifestyletrends in Papeterie, Schreiben und Schule war die erste Anlaufstelle die Paperworld Trendschau im Foyer 5.1/6.1. Sie zeigte die Trends für die Saison 2018/19 und gabt dem Handel Anregungen für die Sortimentszusammenstellung sowie die Gestaltung des Ladengeschäfts.

Creativeworld: Street Art eröffnet neue Impulse für den Handel

Do it yourself boomt! In Zeiten der Digitalisierung besinnen sich die Menschen immer mehr auf Individualität und Einzigartigkeit. Das Thema Achtsamkeit ist aller in Munde. Davon profitiert seit Jahren die Hobby-, Bastel- und Künstlerbedarfsbranche. Die Creativeworld ist eine der wichtigsten Geschäfts- und Orderplattform der DIY-Welt und ist auch in diesem Jahr stabil bei den Ausstellerzahlen. 336 Hersteller aus 39 Ländern zeigten, was der Markt rund um das kreative Hobby zu bieten hat.

"Die Creativeworld ist seit ihrer Gründung vor sieben Jahren stetig gewachsen und ist zu einer nicht wegzudenkenden Größe auf dem internationalen Messe-Parkett geworden", sagt Julia Uherek. "Mehr als 80 Prozent der Hersteller kommen aus dem Ausland. Mit dem gesteigerten Internationalitätsgrad wächst auch die Produktvielfalt für die Fachbesucher."

Sowohl im Ausland als auch im Inland bleiben Basteln und DIY das Trendthema. Die kreative Branche blickt laut Hersteller-Verband Hobby-Kreativ e.V. auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, was die Aussichten für 2018 beflügelt. Besonders positiv sieht der Verband die Entwicklung im Fach- und Einzelhandel, der sich gleichzeitig zum steigenden Online-Umsatz gut behauptet hat. Die Creativeworld als Impulsgeber der Branche präsentiert dem Fachhandel zahlreiche Möglichkeiten, sich am stark umkämpften 'Point of Sale' zu behaupten.

So stellte sie in diesem Jahr das Trend-Thema 'Street Art' in den Fokus. Eine einzigartige Sonderschau zeigt, wie der Handel Street Art-Produkte ansprechend im Geschäft präsentiert und somit neue Zielgruppen gewinnen kann. Praxisnähe wird durch eine angedeutete Geschäftsstraße mit verschiedenen Präsentationstischen erzielt, die dem Fachhandel passgenaue Impulse für die eigene Ladengestaltung bietet. Frische Ideen und unerwartete Zusammenstellungen von Kreativmaterialien und Techniken finden die Fachbesucher darüber hinaus in der Creativeworld Trendschau. Die Entstehung der Einzelstücke kann Schritt für Schritt nachvollzogen werden. Die Fachbesucher sehen die Kombination aus Produkt, Material und Werkzeug und somit den gesamten Entstehungsprozess, der leicht im Ladengeschäft adaptiert werden kann.