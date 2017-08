CDU-Bundestagskandidaten Kruse und Ploß bei Philips Lighting in Hamburg

24.08.2017

Klimaschutz und Energieeffizienz sind wichtige Ziele in den Programmen aller Parteien zur Bundestagswahl. Wie die Energiewende praktisch umgesetzt und dabei die Produktivität am Arbeitsplatz gesteigert wird, zeigte die Firma Philips Lighting mit Sitz in Deutschland, Hamburg, bei einem Besuch am 3. August von CDU-Bundestagsabgeordneten Rüdiger Kruse und Bundestagskandidat Dr. Christoph Ploß.

00 Von links: Rainer Barth und Andreas Rindt, beide Philips Lighting, Rüdiger Kruse (MdB) und Dr. Christoph Ploß, beide CDU, sowie Martin Bornholdt, von der Deneff.

Die Phillips Zentrale in Hamburg-Fuhlsbüttel basiert auf einem innovativen Gebäudekonzept, das hohe Ansprüche an Nachhaltigkeit und ein modernes Arbeitskonzept vereint, und dadurch den 1.000 Mitarbeiter ein angenehmes Arbeitsumfeld bietet. Rüdiger Kruse ist Mitglied im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags und sitzt im Beirat der Deutschen Unternehmensinitiative für Energieeffizienz (Deneff e.V.). In dieser Funktion setzt er sich in Deutschland für eine 'Kultur der Nachhaltigkeit' ein: "Wir müssen die Energiewende voran treiben, bezahlbar machen und eine saubere Energieversorgung schaffen. Dafür müssen Politik, Verbraucher und Wirtschaft zusammenarbeiten. Nur so können Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in Deutschland zur Selbstverständlichkeit werden." Seine Partei (CDU) und er möchten sich auch bei der kommenden Bundestagswahl für mehr Energieeffizienz einsetzen. Bundestagskandidat Dr. Ploß (CDU) fügt hinzu: "Innovative Arbeits- und Energieeffizienzkonzepte wie in der Philips-Zentrale machen deutlich, dass die Wirtschaft im Klimaschutz eine wichtige Vorreiter-Rolle einnehmen kann. Dies beginnt schon bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes."