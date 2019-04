Casambi-geeignete Funkmodule und Sensoren von Tridonic

29.04.2019

Für die Bluetooth-basierte Leuchtenkommunikation bringt Tridonic zwei neue Casambi-geeignete Funkmodule aus dem basic-dim-wireless-Portfolio auf den Markt. Diese lassen sich einfach und flexibel in bestehende Systeme integrieren und erschließen mit passenden Sensoren erhebliches Energiesparpotenzial. Außerdem kann die Beleuchtung individuell angepasst werden.

Sowohl das Passivmodul als auch das Konstantspannungs-Modul aus der basic-dim-wireless-Serie können mit ihrer kleinen Baugröße leicht in die Lichtinstallation integriert werden. Sie bauen automatisch ein Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 127 Lichtpunkten auf. Die so vernetzten Leuchten können dann drahtlos geschaltet und gedimmt sowie zu Leuchtengruppen zusammengefasst werden. Auch die Festlegung von bedarfsorientierten Lichtszenen ist auf einfache Weise möglich.

Das Passivmodul lässt sich mit Maßen von 40,4 x 36,3 x 14,0 mm bequem in Leuchten integrieren, die noch nicht mit basic-dim-wireless-Treibern ausgestattet sind. Es wird über die Standard-Dali-Leitung versorgt oder direkt über den neuen Dali-Treiber premium (PRE) po4a. Die Kommunikation erfolgt über Bluetooth. So verbindet das Funkmodul die Leuchten ohne externe Schnittstelle. Es kann auch mit einem basic-dim-wireless-Sensor verbunden werden und auf diese Weise Anwesenheit und Umgebungslicht in die Steuerung des Netzwerks einbeziehen.