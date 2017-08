Carus auf der Messe 'Light Middle East' in Dubai

31.08.2017

Carus, ein Hersteller von LED-Lampen aus Mittelhessen, wird sein Portfolio an außergewöhnlichen LED-Retrofitlösungen vom 17. bis 19. Oktober 2017 auf der Light Middle East in Dubai vorstellen.

Bereits seit geraumer Zeit ist das im mittelhessischen Marburg ansässige Unternehmen Carus in dieser Region mit seinen Produkten präsent. Vor allem hier wächst der Markt für außergewöhnliche Leuchtmittel zunehmend. Mit ihrem sich vom marktüblichen Angebot deutlich abgrenzenden Portfolio bieten sich kontinuierliche Entwicklungspotentiale für die Marke.

In den letzten elf Jahren hat sich die 'Light Middle East' zu einer der wichtigsten Plattformen für die Lichtindustrie im Nahen Osten entwickelt und bietet sowohl Herstellern als auch Architekten, Lichtdesignern, Ingenieuren, verarbeitenden Gewerken und Unternehmen damit einen attraktiven Rahmen, die neuesten und modernsten Lichtlösungen vorzustellen, bestehende Kontakte zu pflegen und neue zu generieren.

"Für uns hält das industrielle Wachstum in der Region rund um die Vereinigten Arabischen Emirate große Potentiale bereit. Für die hier entstehenden, modernen und außergewöhnlichen Immobilien – seien es luxuriöse Hotels oder Bürogebäude – bieten wir bestens geeignete LED-Leuchtmittel. Unsere zuverlässig hohe Produktqualität gepaart mit innovativen Lösungsansätzen in punkto Human Centric Lighting, Automation sowie wirtschaftlicher und umweltschonender Nachhaltigkeit bilden ein attraktives Gesamtpaket, das unsere Kunden weltweit zu schätzen wissen", kommentiert Dr. Andreas Ritzenhoff, geschäftsführender Gesellschafter von Carus, die Teilnahme an der Messe.

Carus ist nach eigenen Angaben u. a. der weltweit erste und einzige Hersteller mit einer LED-Lampe, die die strengen Auflagen des Klimaschutz-Zertifikats "Blauer Engel" erfüllt. Außerdem fokussieren die Mittelhessen ihre Entwicklungsbemühungen auf smarte LED-Leuchtmittel für Privat- und Profianwender, die so jedem die Mehrwerte einer individuellen Beleuchtung (Human Centric Lighting) bieten und zugleich per Mobile App steuer- und automatisierbar sind. Aber auch attraktive Design-Lösungen, wie die in acht verschiedenen Farben erhältliche "Lookatme"“, ein 600 Lumen starkes E27-Leuchtmittel, das über ein farblich eloxiertes Gehäuse verfügt, erfreuen sich großer Nachfrage rund um den Globus.

Interessierte Besucher finden Carus in Halle 3 am Stand A19.