Carl Stahl Architektur dreht am "Rad der Welt"

22.05.2019

Der Festivalpark Global Village in Dubai ist um eine Attraktion reicher: Weithin sichtbar illuminiert ein großflächiges LED-Edelstahlseilnetz von Carl Stahl Architektur das "Wheel of the World", ein 60 Meter hohes Riesenrad, das den Park weithin sichtbar markiert. Mit 40.000 LED-Dots bereitet das vollflächig in der Mitte Rads verspannte Netz die Bühne für dynamische Lichtdesigns, bewegte Bilder und wirksame Werbebotschaften.

Einer Reise um die Welt gleicht ein Besuch des Global Village in Dubai. Über 70 Länder präsentieren im größten multikulturellen Festivalpark der Region in rund 30 Themenpavillons heimische Handwerkskunst, landestypische Waren und kulinarische Spezialitäten. Authentische Gerüche, eine einmalige Geräuschkulisse und bunte Dekorationen lassen die Besucher eintauchen in das Flair der unterschiedlichen Kulturen dieser Welt. Dazu bieten Events, Bühnenshows und Konzerte ein multikulturelles Entertainment-Erlebnis. Für zusätzlichen Spaß und Nervenkitzel für die ganze Familie sorgt der "Carnaval", eine Art Jahrmarkt der Superlative mit über 50 Spielen und Fahrgeschäften.

Rund sechs Millionen Besucher jährlich zählt der Park, der seit 1996 traditionell von Ende Oktober bis Mitte April seine Pforten öffnet. Mit dem "Wheel of the World" bietet das Global Village eine besondere Attraktion. Nicht nur der Blick über das Gelände und die Skyline von Dubai aus einer der 30 Gondeln ist beeindruckend: Eine beeindruckend große, runde Fläche aus LED-Edelstahlseilnetz von Carl Stahl Architektur in der Mitte des Riesenrads markiert das "Rad der Welt" weithin sichtbar.

Es bereitet die Bühne für kreative Lichtdesigns, bewegte Bilder, Live-Szenen und Impressionen des Emirats am Persischen Golf. Insgesamt 40.000 einzeln ansteuerbare und voll videofähige LED-Lichtpunkte – 20.000 auf jeder Seite des Rades – sorgen für brillante Bilder mit 16,5 Millionen Farben. Montiert in einem Raster von 240 x 208 Millimetern auf einer Trägerstruktur aus dem Edelstahlseilnetz X-Tend mit einer Fläche von 1.000 m², verfügen die Leuchtpunkte über integrierte Prozessoren für maximale Flexibilität bei dynamischen Bildübergängen und Farbwechseln. Durch die so mögliche spezielle Programmierung der LED-Dots bleibt das Bild in der Mitte des "Wheel of the World" für den Betrachter stets gerade und dreht sich nicht mit dem Lauf des Riesenrades im Kreis.