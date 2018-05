Bundesvereinigung Logistik (BVL) zu Gast bei der Lampenwelt GmbH

8.05.2018

Zu einer Führung durch die Logistikzentrale der Lampenwelt GmbH fand sich Anfang Mai die Bundesvereinigung Logistik (BVL) in Fraurombach ein. Kernziel der BVL ist die Vermittlung, Anwendung und Entwicklung von Supply-Chain-Management- und Logistik-Themen.

Nach einer Begrüßung der interessierten Branchenkollegen durch Andreas Rebmann, Mitbegründer und COO der Lampenwelt GmbH, und Dr. Christoph Helmke, BVL-Regionalgruppensprecher Nordhessen, sorgte Prof. Dr. Michael Huth, Professor im Fachbereich Wirtschaft/Logistik der Hochschule Fulda, durch einen Impulsvortrag zur aktuellen Situation im Online-Möbelhandel für angeregte Diskussionen. Eine anschließende Führung der rund 25 Gäste durch das Logistikzentrum konnte nicht nur genutzt werden, um die technischen Finessen der viergeschossigen Fachbodenregalanlage und der neuen Fördertechnik am Warenausgang vorzustellen. Auch ein Blick auf die Erfolge der Lampenwelt GmbH der letzten Monate erfolgte in diesem Rahmen.

So konnte das E-Commerce-Unternehmen im letzten Jahr 75 neue Mitarbeiter einstellen und den Titel "Hessenchampion in der Kategorie Jobmotor" für sich beanspruchen. Heute beschäftigt die Lampenwelt über 300 Mitarbeiter und bietet Dank der Erweiterung der Logistik überdies die Kapazität, rund 100 weitere Arbeitsplätze einzurichten.

Ein Faktor, der ebenfalls zum rasanten Wachstum der Lampenwelt GmbH beiträgt, ist die erfolgreiche Internationalisierung. So betreibt das Unternehmen mittlerweile in 15 europäischen Märkten erfolgreiche Onlineshops für Lampen und Leuchten und hat sich als das Informations-, Beratungs- und Beschaffungsportal in seiner Branche etabliert. Vom zentralen Standort in Schlitz aus stehen für alle europäischen Shops Muttersprachler für Kundenfragen zur Verfügung. Zahlreiche Verbraucherumfragen zur Kundenzufriedenheit unterstreichen die positive Einstellung der Shopbesucher. Die jüngsten, aus diesen Umfragen resultierenden Auszeichnungen in 2018 sind eine Focus-Money-Auszeichnung für höchste Kundentreue sowie eine Auszeichnung von 'Die Welt' als Preischampion.