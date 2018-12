Buchheim-Museum Bernried setzt auf LED-Beleuchtung von ETC

18.12.2018

Im Buchheim Museum der Phantasie erstrahlen seit Oktober 2017 die Gemälde, Zeichnungen und Grafiken in einem neuen Licht. Denn: Das Museum ersetzte die bisher konventionellen Halogenstrahler durch LED-Leuchten. Um das 4.000 m² große Haus homogen, hochwertig und kosteneffizient beleuchten zu können, investierte das Team um Museumsdirektor Daniel J. Schreiber in 160 Irideon FPZ-LED-Strahler von ETC für die beiden großen Ausstellungssäle des Hauses.

00 Kunst der Moderne im neuen Licht: Mit dem Irideon FPZ-LED-Scheinwerfer von ETC. Foto: ETC/Hubert Bösl Unauffälliges Design auf dem Stand der Technik: Der Irideon-FPZ-Scheinwerfer im Einsatz im Museum Buchheim, Foto: ETC/Hubert Bösl

Das im Mai 2001 eröffnete, am Ufer des Starnberger Sees gelegene Buchheim Museum der Phantasie gehört zu den renommiertesten und zugleich schönsten Museen Deutschlands. Der vom Architekturbüro Behnisch, Behnisch & Partner konzipierte Bau umfasst 4.000 m² und beherbergt eine Sammlung namhafter Expressionisten (darunter Werke von Heckel, Nolde, Kirchner und Pechstein), volks- und völkerkundliche Exponate sowie Werke des Museumsgründers und Buchautors ("Das Boot") Lothar-Günther Buchheim. So wegweisend wie die einem Schiff nachempfundene Architektur des Hauses sein mag – so fortschrittlich fällt jetzt das Upgrade der neuen Lichttechnik aus: Anstatt der bisherigen konventionellen Halogenstrahler sorgen seit Anfang Oktober 2017 zeitgemäße LED-Systeme für eine homogene, den Kunstwerken angemessene Beleuchtung. Die in München ansässige Scheinwurf GmbH installierte dafür 160 Strahler vom Typ Irideon FPZ des Herstellers ETC. Der Irideon FPZ-LED-Scheinwerfer hat sich seit Markteinführung im Jahr 2016 zum Referenz-Beleuchtungs-System an Orten ettabliert, wo optische Eleganz und Effektivität gefordert sind – dazu gehören Museen, Foyers und Verkaufsflächen. Auf Grundlage der LED-Serie Source-Four-Mini kombiniert der Irideon FPZ das optische System sowie die bewährten Eigenschaften der Source-Four-Familie mit apartem Design und vielfältigen Funktionen. Deshalb war der Irideon bei dieser anspruchsvollen Installation auch konkurrenzlos, wie Peter Platz von Scheinwurf GmbH sagt: "Es war das gesamte Paket: die Zoomoptik, dass verschiedene Farbtemperaturen wählbar sind, dass der Strahler dimmbar und an Stromschienen montierbar ist – das konnte kein vergleichbares System bieten."