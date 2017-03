Brumberg punktet mit verkaufsfördernder und effizienter Shopbeleuchtung

24.03.2017

Brumberg-Produkte im Fokus der Fachbesucher: Die qualitativ hochwertigen Produkte des Leuchtenherstellers aus dem Sauerland standen im Fokus der Fachbesucher auf der Euroshop 2017. Johannes Brumberg: "Insbesondere Fashion – inklusive neuartiger Umkleidekabinen-Beleuchtungssets –, Food sowie Akzentbeleuchtung bildeten den Schwerpunkt der Messe. Da waren wir mit unseren aktuellen Produkten bestens aufgestellt."

Jung legte auf der Euroshop den Schwerpunkt in die Beleuchtungssteuerung mit dem flexiblen, funkbasierten Installationssystem Enet, in dem Brumberg ebenfalls Partner ist. Gerade im Ladenbau sind flexible Systeme besonders gefragt. So zeigte Jung auf der Messe auch seinen Klassiker: den weltweit exklusiv vertriebenen Schalterklassiker LS 990 in den 63 Originalfalrben von Le Corbusiers Les-Couleurs-Farbspektrum. Das Besondere an dem Farbsystem: Jede der 63 Farben ist mit einer beliebigen anderen des Systems kombinierbar.

Alte Shopbeleuchtung raus, neue Modulmax-Strahler rein und Rückvergütung sichern: Brumberg nutzte die Euroshop, um auf eine außergewöhnliche Aktion aufmerksam zu machen: Wenn die alte Retail-Beleuchtung ausgedient hat, kann diese an Brumberg gesendet werden. Im Gegenzug erhalten Unternehmen bei jedem neu gekauften Aktionsartikel eine Rückzahlung. Bis zum 31. Oktober 2017 profitieren Kunden besonders bei jedem Kauf eines neuen Modulmax-LED-Strahlers.