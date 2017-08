Briloner Leuchten mit LED-Lichtlösungen unter der Marke Telefunken

29.08.2017

Die Briloner Leuchten GmbH nimmt mit ihrer Tochtergesellschaft Hvmm GmbH an der diesjährigen Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin teil, die vom 1. bis 6. September stattfindet. Dabei wird sie auf dem Telefunken-Stand 102 in Halle 25 ihr neues Sortiment an LED-Panels, Funktionsleuchten und intelligenten LED-Lichtlösungen unter der Marke Telefunken vorstellen.

00 Briloner Leuchten präsentiert mit innovativen LED Panels und Funktionsleuchten unter der Marke Telefunken intelligente LED-Lichtlösungen für ein modernes Zuhause

Die Panels in Telefunken-Markenqualität sind in 16 unterschiedlichen Ausführungen von 295 mm x 295 mm bis 1.195 mm x 295 mm erhältlich. Mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden, einer Leistung von bis zu 27 Watt, einem Lichtstrom von bis zu 3.600 lm und Farbtemperatur zwischen 3.000 K und 6.000 K bieten sie leistungsstarke Lösungen für individuelle Anforderungen in Werkstätten, Hobby- und Lagerräumen, Büros und zu Hause. Je nach Ausführung sind die Panels stufenlos dimmbar, verfügen über eine Farblichtsteuerung sowie eine Fernbedienung. Briloner Leuchten gewährt für die Leuchten unter der Marke Telefunken eine Herstellergarantie von fünf Jahren. Das Sortiment ist ab sofort in der Baumarktkette Toom sowie der Schweizer Beleuchtungsmarktkette Lumimart erhältlich, weitere Vertriebspartnerschaften sind in Vorbereitung. Die natürliche Farblichtsteuerung der Panels von wahlweise 3.000 K, 4.000 K oder 6.000 K ermöglicht es, das Licht zu Hause an den jeweiligen Aktivitätslevel anzupassen und den Biorhythmus positiv zu beeinflussen. Bei einer Lichtfarbe von 3.000 K wird die Entspannung gefördert, bei 4.000 K die Aktivität und bei 6.000 K die Konzentration erhöht. Die Leuchten unter der Marke Telefunken sind als Aufbau, Einbau oder mit einer separat erhältlichen Seilabhängung von der Decke hängend einfach zu montieren.

Die Funktionsleuchten bieten als Unterbauleuchten ein geeignetes Licht auf allen Arbeitsflächen in Küche oder Werkstatt. Ihr neutralweißes Licht sorgt dafür, dass die Augen nicht schnell ermüden. Sie werden in fünfzehn unterschiedlichen, gängigen Formaten und Ausführungen angeboten und haben eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Eine intuitiv zu verstehende POS-Lösung in Telefunken-CI vermittelt selbsterklärend die Einsatzmöglichkeiten der unterschiedlichen Panels und Funktionsleuchten, ihre variablen und einfachen Montagemöglichkeiten sowie ihre jeweilige Lichtqualität. Die wertige POS-Präsentation ermöglicht es Kunden, sich im Fachmarkt schnell und einfach zu orientieren und individuelle Lösungen für ihr Zuhause zu finden. Klaus Schumacher, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der Briloner Leuchten GmbH: "Mit unseren LED-Panels und Funktionsleuchten unter der Marke Telefunken bieten wir intelligente LED-Lichtlösungen für ein modernes Zuhause. Wir freuen uns, dass wir mit Telefunken über eine Marke verfügen, die bei Verbrauchern und unseren Handelspartnern für Verlässlichkeit und Qualität steht. Damit bieten wir in dem von wenigen Anbietern bestimmten Lichtmarkt ab sofort eine interessante Alternative im Bereich technisches Licht." Telefunken und Briloner Leuchten hatten ihre umfassende Lizenzpartnerschaft für den Bereich Licht auf der IFA 2016 bekanntgegeben. Sie umfasst die Entwicklung und den Vertrieb von LED-Leuchtmitteln und -Leuchten für die Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien.