Branchentreff in Essen: Industrial Building 2018

29.05.2017

Mit einer ambitionierten Themen-Kombination besetzt die Messe 'Industrial Building' vom 10. bis 12. Januar 2018 in Essen eine "bautechnische Lücke". Das neue Messeformat vereint Informationen für Generalunternehmer, Architekten, Bauträger, Fachplaner, Investoren und Bauherren – also für all die Baufachleute, die sich mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb von Gewerbeimmobilien bis hin zu ganzen Industriestandorten beschäftigen.

Die 'Industrial Building' bündelt industriebaurelevante Produkte und Lösungen in einer Veranstaltung mit dem Mehrwert von drei weiteren Baufachmessen und ergänzenden Architektur- und Ingenieurkongressen. Schwerpunkt bilden hier unter anderem innovative Lösungen der energieeffizienten Gebäudehülle von Nichtwohngebäuden sowie ganzheitliche Systemlösungen zur Wärme- und Energieversorgung: Die ebenfalls neue Construct IT , eine Messe für die Digitalisierung im Bauwesen,

, eine Messe für die Digitalisierung im Bauwesen, die bereits etablierten Messen Infratech (Straßen- und Tiefbau) und

(Straßen- und Tiefbau) und Acqua Alta (Hochwasserschutz) sowie viele Vortragsveranstaltungen bilden einen attraktiven Messe-Vierklang für Bauexperten. Erwartet werden rund 50 Aussteller auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern. Der Messestandort Essen liegt mitten im Marktumfeld des Ballungsraums Ruhrgebiet und verfügt über ein enormes Potenzial: 35,7 Milliarden Euro beträgt das Marktvolumen des deutschen Industrie- und Gewerbebaus. Alleine seit 2008 ist der Markt um zwei Milliarden Euro gewachsen.