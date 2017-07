BJB in Arnsberg wird 150 Jahre – Tag der Offenen Tür

4.07.2017

BJB wird 150 Jahre alt und feiert dieses Jubiläum mit einem Tag der Offenen Tür am Samstag, 8. Juli. Von 11 bis 16 Uhr können Besucher hinter die Kulissen des Weltmarktführers schauen und erleben, wie mit Hochleistungstechnologie-Produkte für modernes LED-Licht entstehen.

Im Sauerland gab es kaum befestigte Straßen, als der Dortmunder Kaufmann und Industriepionier Friedrich Wilhelm Brökelmann mit Franz Jaeger und Gustav Busse 1867 in Neheim das Unternehmen BJB gründete. Zunächst wurden Petroleumlampen hergestellt. Der Einzug der Elektrizität konfrontierte das noch junge Unternehmen allerdings mit dem ersten revolutionären Technologiewandel: Die Arnsberger zeigten sich anpassungsfähig und wandten sich der Elektrotechnik zu.

1911 begann BJB, Glühlampensockel zu fertigen, dehnte die Produktion Mitte der 1929er Jahre auf Glühlampenfassungen und nach dem Krieg auf Leuchtstofflampenfassungen aus. Die Firma wurde zur weltweiten "Brücke zum Licht". Ob der Flughafen in Shanghai, der Eiffelturm in Paris oder das Brandenburger Tor in Berlin – in all diesen Bauwerken steckte ein Stück "made by BJB in Arnsberg".

Mitte der 80er Jahre begann BJB, Beleuchtungslösungen für die Hausgeräteindustrie zu produzieren. Auch in dieser Sparte arbeiteten sich die Arnsberger an die Spitze der Branche. Konsequent betrieb der heutige Seniorchef Dieter Henrici die Internationalisierung voran: BJB gründete Standorte in sieben Ländern und verkauft in mehr als 70 Länder der Welt. Seit mehr als 20 Jahren entwickelt das Unternehmen auch Roboter, mit denen die Industrie Leuchten automatisch fertigen kann.