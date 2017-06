Biodynamisches Licht von Waldmann in der Tagespflege

12.06.2017

Bei der Kernsanierung der pflegetherapeutischen Zentren der Pro Persona Care GmbH in Altentreptow und Neubrandenburg wurden die Räume nach dem Modell "Enriched Environment" in verschiedene Teilbereiche organisiert und auf das Pflegekonzept der Fähigkeitsförderung ausgerichtet. Dabei kommt das Lichtmanagementsystem VTL für eine biologisch wirksame Beleuchtung von Waldmann zum Einsatz, das nach Aussage der Betreiber bereits eine Verbesserung der Lebensqualität der betreuten Personen und weniger Ermüdungserscheinungen der Pflegenden erkennen lässt.

Die Pro Persona Care GmbH unterhält derzeit zwei pflegetherapeutische Einrichtungen in Altentreptow und Neubrandenburg. Die ausgewiesenen Ziele der Einrichtungen sind die Förderung und Stabilisierung von Lebensqualität und Alltagskompetenz bei Menschen mit demenziellen und anderen neurodegenerativen Erkrankungen. Im Mittelpunkt der pflegetherapeutischen Konzepte stehen evidenzbasierte, nichtmedikamentöse Therapieformen, die ein erweitertes Spektrum von therapeutischen Einflussmöglichkeiten für Menschen, die von demenziellen Erkrankungen betroffen sind, bieten.

Das Gesamtkonzept der pflegetherapeutischen Zentren basiert auf vier Säulen, die miteinander verbunden sind. So stehen das Raum- und Lichtkonzept in einer engen Verbindung, um optimale Bedingungen für die Raumatmosphäre zu schaffen. Ebenso stehen Bewegung und Kognition in einer engen Verbindung, um alltagspraktische Fähigkeiten zu erhalten und zu fördern.

Viele Pflegebedürftige sind in ihrem häuslichen Umfeld einer schlechten Lichtqualität ausgesetzt, die Tagaktivitäten hemmen und Nachtaktivitäten fördern. Ihr Tag-Nacht-Rhythmus ist gestört. Durch das Lichtkonzept in den Pflegezentren kann ein Vielfaches an Lichtqualität geboten werden, durch das nachweislich die Lebensqualität und Aktivität gefördert werden. Durch die technische Steuerung können tageslichtähnliche Situationen erreicht werden, da die Lichtstärke dem Verlauf der Sonne nachempfunden ist: morgens hell mit vielen Kaltlichtanteilen; abends gedämpft mit vielen warmen Lichtanteilen.

Das Pflegetherapeutische Zentrum in Altentreptow ist eine ehemalige Landwirtschaftsschule, die nach einer Kernsanierung am 1. November 2016 ihre Türen öffnete. Es wartet mit insgesamt 505 Quadratmetern auf. Der Wohnbereich im 1. Obergeschoss hält 12 Apartments bereit. In Neubrandenburg ist der Bürokomplex "Alte Molkerei" aus dem Jahr 1992 umgebaut worden. Auch hier wurde das Gebäude kernsaniert. Dieses Pflegetherapeutische Zentrum hat insgesamt 720 Quadratmeter. Im Wohnbereich im 2. Obergeschoss befinden sich 28 Apartments.

Beide Einrichtungen sind in großem Umfang mit biodynamischem Licht ausgestattet. "Wir wenden das VTL nicht nur auf den Fluren an, sondern im Esszimmer, in den Ruheräumen, im Kaminzimmer, in den Büros der Mitarbeiter, in den Gruppenräumen, in den Gymnastikräumen und im Eingangsbereich,"erklärt Gerd Bekel, Geschäftsführer und Fachwissenschaftlicher Leiter der Einrichtung.