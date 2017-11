Thorn-Leuchten in der 'City, University of London'

14.11.2017

Thorn Lighting hat für die Umgestaltung der renommierten Londoner Stadtuniversität ('City, University of London') eine passende Lichtlösung realisiert: Die neue Beleuchtung überzeugt nicht nur mit optimaler Leistung, niedriger Wartung und hoher Energieeinsparung, sondern wirkt mit der Innenarchitektur des kürzlich modernisierten Baus harmonisch zusammen. Das Lichtkonzept ist in enger Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Halsion Building Services Engineers entstanden.

Da sich die Universität dem Thema Nachhaltigkeit bei all ihren Aktivitäten verschrieben hat, ist die Leuchte Chalice eine naheliegende Wahl für die Durchgangsbereiche. In diesen ersetzt sie herkömmliche Kompaktleuchtstoff-Downlights. Das führt nicht nur zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 60 Prozent, sondern verringert auch die Wartungsanforderungen und damit weitere Kosten.

Bei der Umgestaltung des Geländes legten die Architekten NBBJ in enger Zusammenarbeit mit der Universität großen Wert darauf, dem ursprünglichen Konzept treu zu bleiben. Die neue Architektur betont somit die dramatische Betonstruktur der ursprünglichen University Hall aus den 1960er Jahren, die jetzt über dem neu geschaffenen Eingang zu schweben scheint. Der neue Hörsaal im Harvard-Stil bietet eine sorgfältig kalibrierte Akustik und viel natürliches Licht. Im Sanierungsprojekt waren das Hauptuniversitätsgebäude, das Nebengebäude und ein neuer Pavillon mit inbegriffen, der sich sensibel in den Northampton Square und das Denkmalerhaltungsgebiet Hat and Feathers einfügt.

Bei dem 1:1-Austausch von ein- und zweilampige Leuchtstoff-Lichtleisten (T8/T5) verwendet Thorn in den Durchgangsbereiche PopPack LED. Aufgrund einer Gesamtleistungsaufnahme von nur 28W, 41W und 60W sind damit Energieeinsparungen von bis zu 67 Prozent gegenüber konventionellen Varianten möglich. Die schlanke, runde Leuchte Novaline fügt sich harmonisch in das Gebäudedesign ein und liefert genau die richtige Beleuchtungsstärke für die Treppenhäuser. In den engeren Bereichen der Universität installierte Thorn die schlanke Fluchtwegleuchte Voyager LED für richtungsweisende Sicherheit. Sie ist leicht zu installieren, hat eine dreistündige Betriebsdauer sowohl in Dauer- als auch Bereitschaftsschaltung und verfügt über austauschbare Piktogramme.

Zur Außenbeleuchtung der Gebäude wurde die Leuchte Olsys ausgewählt. Mit ihrem breitem Konfigurationsspektrum wird sie allen Aufgaben und Umgebungen gerecht. Die Leuchte Mica, die gemäß EN 60598-2-13 für niedrige Oberflächentemperaturen konstruiert wurde, kommt auch zur Beleuchtung der Umgebung des Gebäudes zum Einsatz.

Ingo Braun, Designdirektor von NBBJ, über den Bau:

"Indem wir dieses ikonische Brutalismus-Gebäude aktualisiert und dabei einige der Zusätze aus den letzten Jahrzehnten entfernt haben, haben wir der Universität neues Leben eingehaucht. So ist ihr künftiger Platz auf dem Hauptcampus der 'City, University of London' gesichert, da es jetzt einem wachsenden und wechselnden Publikum offensteht. Der neue Eingang und Weg durch das Gebäude haben den Bau transformiert und unterstreichen seine Stellung innerhalb der Universität als eine führende, globale Einrichtung."