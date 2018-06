Bewegungsmelder RC-plus next N von B.E.G.

25.06.2018

Was lange währt, wird noch besser: Nach über zehn Jahren erhält der bekannte Außenbewegungsmelder RC-plus next einen würdigen Nachfolger. Wie die Vorgänger deckt auch die neue RC-plus-next-N-Familie mit den drei Erfassungsbereichen 130°, 230°, 280° und den gängigen Farben weiss, schwarz, braun und Edelstahloptik die typischen Einsatzfälle ab.

Neu ist der Einsatz von digitalen Sensoren, welche per Fernbedienung in der Empfindlichkeit justiert werden können. Die Erfassungsqualität konnte ein weiteres Mal optimiert werden und bietet eine temperaturstabilisierte Reichweite von bis zu 20m. Die schwenkbare Kugeloptik zusammen mit der Möglichkeit, die Reichweite eines jeden Sensors separat stufenlos mechanisch einzustellen, ermöglicht eine exakte Anpassung des Bewegungsmelders an die Raumgeometrie. Ein zusätzlicher Sockel, um bspw. diagonal herab zu schauen, ist nicht notwendig. Nach wie vor können alle Parameter und Programme, wie bspw. die Alarm- oder die Urlaubs- und Komfortfunktion, über die B.E.G.-Fernbedienung oder die B.E.G.-App eingestellt werden.

Die an den RC-plus next N angeschlossene Beleuchtung ist über einen Öffnertaster in der Zuleitung zum Melder nicht nur manuell einschaltbar, sondern auch ausschaltbar. Nach Ablauf der Nachlaufzeit geht der Melder wieder in den Automatik-Betrieb über. Das Hochleistungsrelais mit vorlaufendem Wolframkontakt ist für hohe Einschaltströme von LED-Leuchten und große Lasten bis 3.000 W geeignet. Dank der aktivierbaren L‘-Überwachung können mehrere RC-plus next N in einer intelligenten Parallelschaltung betrieben werden.

Da die Einsatzmöglichkeiten des RC-plus next N sehr vielfältig sind, bietet B.E.G. die Melder auf Anfrage auch für andere Betriebsspannungen wie bspw. 12 oder 24 V an.