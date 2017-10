Beweglicher Klassiker: Neuauflage von Midgards Federzugleuchten

23.10.2017

Die Schreibischleuchte 'Luxo Ninety' des norwegischen Leuchtenherstellers Glamox ist äußerst energieeffizient und überzeugt mit einer asymmetrischen Lichtverteilung. Dank des hellen, warmen Lichts und einer hervorragenden Farbwiedergabe ist sie besonders für die Büroumgebung qualifiziert. Bei der aktuellen Neuauflage wurde jetzt eine USB-Stromversorgung ergänzt.

Das Prinzip der parallelen Arme, in welchen das Kabel versteckt ist und die mit Federn verbunden sind, ist ein altbewährtes. In den 1950er- Jahren nahm sich Wolfgang Fischer, Sohn des Midgard-Gründers Curt Fischer, der mit dem Patent des „verstellbaren Wandarms“ bereits 1919 den ersten Meilenstein in der Geschichte des lenkbaren Lichts gesetzt hatte, den Entwurf des Parallelogramm-Arms mit Federzugspannung vor und perfektionierte ihn. Die Leuchte wurde seit dem ununterbrochen von Midgard im thüringischen Auma produziert und von hier auf unzählige Schreibtische weltweit geliefert.

Die Federzugleuchte punktet als individuell einstellbare Lichtquelle: Dank der beweglichen Zwei-Armlösung, deren Mechanismus direkt vom menschlichen Arm abgeleitet ist, und dem frei positionierbaren Reflektor, bringt die Leuchte das Licht genau dahin, wo es gebraucht wird – ein Prinzip, das von Beginn an Teil der Midgard-Philosophie war. Ein entscheidender Pluspunkt von Fischers Version der Leuchte sind die wartungsfreien Gelenke und Federn, die selbst bei starkem Gebrauch gleichermaßen für Flexibilität und Stabilität sorgen.