Berker Q.7: Licht und Schalter in einem

4.03.2019

Die neue Serie "Berker Q.7 beleuchtet" von Hager definiert den Begriff Lichtschalter quasi neu, denn dieser Schalter schaltet das Licht nicht nur ein, sondern er leuchtet auch selbst: Das integrierte LED-Modul der Lichtfarbe Warmweiß (3.000 Kelvin) wirft zum einen als Akzentbeleuchtung ein besonders angenehmes Licht auf die Wand um den Rahmen, dient zum anderen aber auch als Orientierungslicht.

In der beleuchteten Ausführung steht in zwei Varianten zur Verfügung: als Corona mit Rundumbeleuchtung oder als Downlight mit unterseitigem Lichtkegel und Dämmerungssensor für ein automatisches Einschalten bei Einbruch der Dunkelheit. Damit eignet sich die Ausführung Corona unter anderem als Orientierungslicht an Ausgängen, als unübersehbares Akzentlicht für wichtige Bedienstellen oder auch als blendfreies Nachtlicht für Flur und Kinderzimmer sowie als Bad-Kontrollschalter, der "besetzt" signalisiert. Die Variante Downlight hingegen kann als Treppenabsatzbeleuchtung oder dezente Nachtbeleuchtung zum Badezimmer sowie in Eingangsbereichen eingesetzt werden.