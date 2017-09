Bene mit zukunftsweisendem Showroom-Konzept

12.09.2017

Mit der Neugestaltung aller Ausstellungsräume in Österreich und Deutschland sowie in vielen weiteren internationalen Standorten präsentiert sich Bene nunmehr einheitlich mit seinem zukunftsweisenden Showroom-Konzept. In einem nächsten Schritt wird Bene im Herbst einen neuen Trend-Report veröffentlichen, der sich mit dem grundlegenden Wandel der Büroarbeit in der Zukunft auseinandersetzt.

Modern, innovativ und kreativ: so präsentieren sich die Unternehmenszentrale in Waidhofen/Ybbs sowie die neu gestalteten Schauräume von Bene in Österreich (Wien, Graz, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz) und Deutschland (Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München) nachdem sie, ebenso wie viele weitere internationale Standorte, in den letzten Monaten einem umfassenden Redesign unterzogen wurden. Als internationaler Anbieter für die Gestaltung und Einrichtung von inspirierenden Büro- und Arbeitswelten steht Bene in mehr als 40 Ländern der Welt für eine gelungene Symbiose aus Büromöbeln, Raum und Architektur ebenso wie für Design, Qualität und Innovation.

Den Unternehmenssitz in Waidhofen/Ybbs versteht Bene seit vielen Jahren nicht nur als Unternehmenszentrale sondern auch als "Ideenschmiede", in dem die selbst entwickelten innovativen Raumkonzepte für Büros direkt im Unternehmen getestet werden. Vor diesem Hintergrund hat Bene in den letzten Monaten auch am Unternehmenssitz wesentliche Umbauten abgeschlossen, sodass nun alle MitarbeiterInnen die Vorzüge der Bürowelt der Zukunft im Echtbetrieb erleben und den Kunden präsentieren können. Das neu angelegte 'Inspiration Center' begrüßt MitarbeiterInnen und Kunden und zeigt schon heute, was das Büro der Zukunft leisten kann. Die direkt an das Bürohaus anschließenden Produktionshallen beherbergen zudem eine der modernsten und effizientesten Produktionsstätten der Büromöbelindustrie in Europa und runden damit das Bild von Bene als einem der international relevanten Büromöbelhersteller ab.

"2016 war für Bene ein gutes Jahr: Wir haben zahlreiche innovative Produkte wie u.a. Frame_s, Noxxs Think Tank, Settle oder zuletzt Pixel entwickelt und eine durchwegs positive Geschäftsentwicklung erzielt. Diesen frischen Wind haben wir nun auch in alle unsere Schauräume gebracht und so innovative Arbeitsumgebungen geschaffen, zu denen unsere Besucher genau so gerne kommen wie die MitarbeiterInnen dort gerne arbeiten und kompetent beraten," freut sich Michael Fried, Geschäftsführer Vertrieb, Marketing und Innovation bei Bene, über das neue Showroom-Konzept und verweist auch auf den im Herbst erscheinenden neuen Trend-Report von Bene.

In diesem Trend Report setzt sich Bene mit den Auswirkungen von Digitalisierung, Mobilität, Big Data, sozialen Netzwerken und vielen anderen Entwicklungen auf die Gestaltung von Bürolandschaften sowie mit dem grundlegenden Wandel der Büroarbeit auseinander. Denn Beruf und Privates fließen immer mehr ineinander und führen dazu, dass das Büro nicht mehr nur eine Arbeitsstätte zur Verrichtung von Routinetätigkeiten sondern ein Ort der persönlichen Vernetzung und des Erfahrungsgewinnes ist.