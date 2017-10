Belux legt Klassiker neu auf

19.10.2017

Seit Beginn der 1980er Jahren fokussiert sich Belux auf die Entwicklung und Produktion von Designleuchten im Wohn- und Arbeitsbereich. 1982 gelang Belux mit 'Metro' – einem der weltweit ersten Niedervolt-Seilsysteme – der internationale Durchbruch. Mit 'Hello' hat Belux in diesem Jahr eine neue Generation dieses Seilsystems präsentiert. Ganz nach dem Motto 'Back to the roots' präsentiert Belux weitere Neuauflagen ihrer Klassiker.

00 Belux 'Hello' in vertikaler Aufhängung Belux 'Hello' in horizontaler Aufhängung Belux Tischleuchte 'Tubo' in einer neuen Version Neu an der Leuchte 'Classic' ist der Einsatz einer leistungsstarken LED, welche mit über 8.400 Lumen eine enorme Menge an indirektem Licht liefert und mit nur 58W einen niedrigen Energieverbrauch aufweist.

Beim neuen 'Hello' wird nur noch ein Trägerseil zur Installation benötigt. Der Strom wird mittels Spiralkabel um das Trägerseil von Leuchtkörper zu Leuchtkörper geführt. Das zweite Trägerseil entfällt. Mit diesem Prinzip lassen sich Leuchtkörper nachträglich ergänzen oder entfernen und das System bleibt auch nach der Montage äusserst flexibel. Ob an der Decke, an der Wand oder am Boden – 'Hello' lässt sich sowohl waagrecht als auch senkrecht montieren. Durch den Einsatz von LED spart 'Hello' Energie, hat eine lange Lebensdauer und verzeichnet eine schwache Wärmeentwicklung. Dank der Kombination eines pillenförmigen Fluters und eines kugelförmiges Spots bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für die individuelle Lichtanordnung. Damit lassen sich sowohl punktuelles Akzentlicht wie auch flächiges Allgemeinlicht erzeugen.