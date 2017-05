Belgischer Künstler Brecht Heytens für Ewo-Lab

29.05.2017

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Licht ist für Ewo Alltag. Jeden Tag aufs Neue entwickelt das Unternehmen anwendungsbezogene Lichtlösungen für unterschiedlichste Projekte. Kreativität und Innovation leben jedoch von verschiedenen Perspektiven – deshalb lud Ewo in Partnerschaft mit dem Museion Bozen zum Ewo-Lab 2017 den jungen, belgischen Künstler Brecht Heytens zu einer Künstlerresidenz ein.

Zeitgleich arbeitete Heytens in einer einmonatigen Künstlerresidenz in der ehemaligen Schmiede von Ewo im Sarntal. Während dieses Aufenthalts entstand so in den Werkstätten von Ewo die Installation 'Counterparts Projecting' die auch Ewo-Technologie beinhaltet.

Die Arbeit 'Counterparts Projecting' von Brecht Heytens kombiniert die Ästhetik und Arbeitsweise des Künstlers mit der Technik und dem Know-how von Ewo.

Heytens ist in seinen Arbeiten, neben dem Zusammenspiel von Material und Form, auf er Suche nach einem physischen Spannungsfeld. Dies erreicht er indem er beispielsweise physikalische Gesetze wie die Schwerkraft herausfordert. ‚Counterparts Projecting‘ besteht so aus zwei identischen Gegenstücken in Form von zwei Rahmen. Sie sind am zentralen Knotenpunkt so konstruiert, dass sie nur in einem gewissen Winkel ineinandergeschoben werden können und sich so gegenseitig stützen und am Umfallen hindern. Die beiden Rahmenkonstruktionen 'arbeiten' sozusagen unentwegt daran sich gegenseitig und somit sich selbst zu tragen - das Kunstwerk ist so ständig unter Anspannung.

Heytens spielt mit Licht und Schatten - die in den Holzrahmen eingearbeiteten Linsen strahlen gezielt durch das eingearbeitete Gitterblech, daraus ergeben sich mehrere Projektionsflächen rund um das Kunstwerk. Der Schattenwurf des Gittermusters wird je nach Lichteinstrahlung leicht deformiert und bringt Leichtigkeit und Dynamik in das sonst konstruktive und statisch anmutende Werk.