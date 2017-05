Beleuchtungssystem der Oper Florenz von Spotlight

31.05.2017

Die Oper Florenz wurde mit dem Ziel errichtet, ein Opernhaus für das 21. Jahrhundert zu bauen, das mit einem nachhaltigen Energie- und Umweltmanagement ausgestattet ist. Für die Beleuchtungstechnik wurden extrem leistungsstarke und geräuscharme Scheinwerfer bei geringer Hitzeentwicklung benötigt, um bestmögliche Arbeitsbedingungen auf der Bühne zu garantieren.

Der italienische Hersteller Spotlight, der seit 1969 hochwertige Scheinwerfer für Theater, Museen und Ausstellungen produziert, überzeugte mit seinem Produktportfolio und lieferte eine Beleuchtungsanlage, die komplett mit LED-Technik ausgestattet wurde. Feiner Lichttechnik aus Regensburg ist deutscher Vertriebspartner dieser sehr hellen und effizienten Geräte.

Mit der Greenline-Serie bietet Spotlight ein umfassendes großes Lieferprogramm an LED-Scheinwerfern von PC-und Fresnel-Linsen über Zoom-Profilscheinwerfer bis zu Verfolgerspots. Die vorhandenen Scheinwerfer werden nicht einfach auf LED-Leuchtmittel umgebaut, sondern LED, Optik, Elektronik und Mechanik optimal aufeinander abgestimmt. Dadurch liefert Spotlight LED-Theater-Scheinwerfer in einer Bandbreite und in Leistungsklassen wie wenige andere Hersteller am Markt.