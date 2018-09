Beleuchtung der neuen Donau-Arena in Budapest von Thorn

Große Beleuchtungsprojekte stehen immer unter hohem Zeitdruck. Bei der neuen Donau-Arena in Budapest war der Zeitplan besonders eng: Die moderne Sportstätte am Ufer der Donau musste in gerade einmal zwei Jahren fertiggestellt werden, nachdem die FINA-Schwimmweltmeisterschaft 2017 (FINA: Internationaler Dachverband für Wassersportarten) unerwartet von Mexiko nach Ungarn verlegt worden war.

00 Digital gesteuert ermöglichen die Altis LED-Flutlichter von Thorn eine verzögerungsfreie Beleuchtung und dynamische Beleuchtungsszenarios. Foto: Tamás Bujnovszky Beim Trainingsbecken der Donau-Arena kommen effiziente Craft LED-Hallenleuchten von Zumtobel zum Einsatz. Foto: Tamás Bujnovszky Die Craft LED-Hallenleuchte bietet mehrere Vorteile: hervorragendes Thermomanagement, hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer. Foto: Tamás Bujnovszky Altis LED-Flutlichter von Thorn beleuchten die zwei Hauptbecken der Donau-Arena. Foto: Tamás Bujnovszky

Die Arena verfügt über zwei Schwimmbecken, ein Tauchbecken sowie ein Trainingsbecken und fasst bis zu 15.000 Zuschauer. Die Beleuchtung wurde von dem heimischen Unternehmen Be Light mit Produkten von Thorn und Zumtobel konzipiert. Beide Leuchtenhersteller waren bereits in der Planungsphase in das Projekt involviert. Um die hohen Standards – insbesondere hinsichtlich der Anforderungen für HDTV-Übertragungen von Sportereignissen – für das Projekt zu erfüllen, setzte Be Light auf eine LED-Lichtlösung für die Donau-Arena. Zoltan Morvai, Geschäftsführer von Be Light dazu: "Wir mussten eine Beleuchtungsanlage planen und umsetzen, die einerseits den Ansprüchen von hochkarätigen Veranstaltungen entspricht, andererseits aber auch im Alltag wirtschaftlich ist." Besondere Herausforderungen bei der Arena-Beleuchtung waren der Bedarf an homogenem Licht auf vertikaler und horizontaler Ebene und die flackerfreie Beleuchtung mit einer spezifischen Farbtemperatur von 5.700 K zur Unterstützung der HD-Übertragung sowie die sehr hohen Decken. Gleichzeitig mussten die Leuchten gegen hohe Umgebungstemperaturen, Luftfeuchtigkeit und Chemikalien widerstandsfähig sein, die in der Nähe von gechlorten Schwimmbecken auftreten können.