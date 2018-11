Anzeige

Belektro Berlin vom 06.-08.11.2018

6.11.2018

Berlin wird smart. Unter diesem Motto stellen vom 6. bis 8. November rund 250 Aussteller auf der Belektro – Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Licht ihre neuesten Produkte, Dienstleistungen und technischen Lösungen vor.

Zu den Spitzenthemen der Belektro 2018 zählen auch in diesem Jahr vernetzte Technologien von Smart Home bis zu Smart Lighting. Neben zahlreichen Innovationen von Ausstellern greift auch das umfangreiche Rahmenprogramm diese Themen auf. Die neue Sonderschau "Vernetztes Leben" und die Sonderausstellung "Smart Living im E-Haus" vom ZVEH geben einen Überblick zu aktuellen Entwicklungen. Dem Thema Elektromobilität wird am 7. November ein eigenes Forum eingeräumt. Durch die Schlüsselrolle der Elektrobranche im Auf- und Ausbau der Ladeinfrastruktur gibt es hier einen erhöhten Informationsbedarf.

Am 6. November eröffnet das Architektenforum Dialog Hoch 4 die Belektro. Der Projektpartner german-architects.com hat führende Architektur-Experten zum Thema "Wohnen 3.0 | Bauen und Wohnen in Gemeinschaft" eingeladen. Besonderer Bonus für Berliner Architekten: Der Dialog Hoch 4 wird von der Berliner Architektenkammer als Fortbildungsveranstaltung anerkannt. Die Teilnahme am Forum wird Berliner Architekten als zwei Unterrichtseinheiten gutgeschrieben.

In diesem Jahr feiert ein Leitsystem für Neuheiten auf der Belektro seine Premiere: Ein rotes Icon markiert alle Stände, an denen eine der mehr als 80 Neuheiten ausgestellt werden. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr eine gedruckte Version des Neuheiten-Reports, die kostenfrei an den Informationsständen erhältlich ist.

Ein besonderer kommunikativer Fokus liegt für die Belektro 2018 auf den Gesellen.

"In der Auswertung der letzten Messe haben wir festgestellt, dass Gesellen in der Besucherschaft unterrepräsentiert sind", erklärt Constantin Rehlinger, Geschäftsführer der Landesinnung. "Dabei übernehmen Gesellen wichtige Funktionen auf der Baustelle und sollten bei den Weiterentwicklungen in der Branche auf aktuellem Stand sein und dieses Know-how im Alltag einbringen." Deshalb setzt die Belektro in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf Gesellen. Zum Angebot gehört ein tägliches Seminar zum Thema "Aus Unfällen lernen". Handwerksbetriebe können es als Vorbereitung für ihre Jahresbelehrung zur Gefährdungsbeurteilung nutzen. Außerdem belohnt die Belektro Gesellen, die vier Ausstellerstände besucht haben, mit einem Cimco-Seitenschneider im Wert von 30 Euro und einem Verpflegungsgutschein.