B.E.G. feiert mit Geschäftsführer Friedrich Brück runde Geburtstage

21.11.2017

Am 4.11.2017 hat B.E.G.-Geschäftsführer Friedrich Brück seinen 80. Geburtstag in der zu diesem Anlass eröffneten 2T Eventhalle in Lindlar gefeiert, gleich neben der familieneigenen Brauerei. Fast 400 Gäste waren der Einladung gefolgt, darunter nicht nur Freunde und Familie, sondern auch der Lindlarer Bürgermeister Herr Dr. Georg Ludwig und viele weitere Gäste aus Politik und Gesellschaft wie Senatoren des Senats der Wirtschaft.

00 Friedrich Brück - Feier zum 80sten Geburtstag und 40 Jahre BEG 2T Eventhalle Lindlar Ensemble des Oper im Berg Festival Salzburg

Da für den Familienunternehmer Friedrich Brück gewissermaßen auch die Belegschaft zur Familie gehört, waren zu diesem besonderen Anlass alle Mitarbeiter des Stammsitzes inkl. Begleitung sowie Mitarbeiter aus allen internationalen Filialen eingeladen und zum Teil aus weiter Ferne angereist. Alle Teilnehmer dieser - nicht nur für Lindlar - sicherlich außergewöhnlichen Geburtstagsparty konnten dem exklusiv für diesen Abend angereisten Ensemble des 'Oper im Berg Festival Salzburg' lauschen. "Ich persönlich war von der Aufführung so gerührt, deshalb war ich überglücklich, das Ensemble der Oper im Berg unter der Leitung von Ingo Kolonerics für diese Feier gewinnen zu können", so Friedrich Brück. Nicht nur das offene Spiel der Darsteller inmitten der Reihen des Publikums wird allen Gästen als unvergesslicher Moment in Erinnerung bleiben. Eindrucksvoller konnte Herrn Brücks Lebenswerk kaum gewürdigt werden, zumal in diesem Jahr auch noch das Jubiläum "40 Jahre B.E.G. Brück Electronic GmbH" anstand. Von ihm als 'Ein-Mann-Betrieb' gegründet begann die B.E.G. damals im beschaulichen Lindlar mit der Fertigung von Notleuchten. Und gleich in den ersten Jahren musste auch schon eine existenzielle Katastrophe verkraftet werden: ein Brand vernichtete fast das komplette Firmengebäude. Bis eine neue Fertigungsstätte angemietet werden konnte, musste sogar in der eigenen Wohnung produziert werden.