Ballwurfsicherer LED-Hallenstrahler Triano von Schuch

31.12.2018

2018 Qualitativ hochwertige LED-Hallenleuchten erkennt man in erster Linie an ihrer Effizienz und langen Lebensdauer. Die LED-Hallenleuchten der Serie Triano von Schuch bieten zudem noch weitere bemerkenswerte Vorteile und sind jetzt auch als ballwurfsichere Ausführungen erhältlich.

Bei Qualität, Lebensdauer und Effizienz spielt die Triano von Schuch in der Spitzenklasse. In zweiter Generation punktet sie jetzt zusätzlich mit weiteren Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel in Sportstätten. Um sicherzustellen, dass auftreffende Bälle die Leuchten in Sporthallen nicht beschädigen, muss jede dort zum Einsatz kommende Leuchte ballwurfsicher konstruiert sein und die Prüfung nach DIN VDE 0710-13 bestehen. Hierbei werden die Leuchten 36 Schüssen mit einem Handball aus drei Richtungen (Aufprallgeschwindigkeit max. 60 km/h) ausgesetzt.

Hinzu kommen jetzt jedoch weitere Ausführungen, die die Leuchte universeller einsetzbar und noch kundenfreundlicher machen. So zum Beispiel die Typen mit tiefstrahlenden Optiken, die eine Montage auch bei großen Lichtpunkthöhen ermöglichen. In Folge führt dies bei der Objektplanung zu optimierten Stückzahlen und damit zu deutlich niedrigeren Gesamtkosten.

Weitere Ausführungen der Serien Triano G2 bieten zusätzliche Funktionen wie beispielsweise Konstantlichtstrom, Dimmbarkeit und Leistungsreduzierung bzw. ermöglichen den Einsatz an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen, in Lebensmittelbereichen (IFS/BRC/VDMA konform), in der Automobilindustrie (silikonfrei) und in Räumen mit erhöhter Brandgefahr. Neben der Lichtfarbe 5.000K sind die Leuchten auch in 4.000K lieferbar. Hocheffizient und extrem langlebig kann so nahezu jede Halle mit einer Triano G2 von Schuch beleuchtet werden.