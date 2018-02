Bäro bringt frische Ideen auf die Light + Building

16.02.2018

Die Welt des Einzelhandels ist im Umbruch. Die Digitalisierung forciert neue Konzepte und Formate. Eine Gemeinsamkeit erfolgreicher Retailprojekte sind Lichtkonzepte mit einer individuellen Balance aus Effizienz und Emotion. Auf der Messe Light + Building in Frankfurt zeigt Bäro, der Lichtpartner des Handels, frische Produktkonzepte und maßgeschneiderte Lösungen für verkaufsförderndes Licht.

Wie gut Licht im Handel mit seinen vielen unterschiedlichen Warengattungen wirken kann, hängt entscheidend von seiner spektralen Zusammensetzung ab: Das verdeutlicht der Bäro Messeauftritt in Frankfurt 2018 mit dem Motto 'The Colour of Light'. Die Lichtwand auf dem Messestand demonstriert anschaulich das für Bäro charakteristische, breite Angebot an warenspezifischen, verkaufsfördernden Standard- und Speziallichtfarben.

Auf der Basis seiner langjährigen Erfahrung mit spektral optimiertem Licht bietet der Hersteller für seine Leuchten nicht nur spezielle LED-Spektren für bestimmte Warengattungen wie Fleisch, Fisch oder Backwaren an, sondern auch Speziallichtfarben, die Farben satter darstellen und die Raumatmosphäre in eine gewünschte Richtung lenken.

Zum Einsatz kommen diese Lichtfarben in bewährten designprämierten Produkten – aber auch in Neuheiten wie der Einbauleuchtenserie 'Intara CX' mit Downlights, Richtstrahlern und Wandflutern. Weitere Messethemen bei Bäro sind die kompakte Leuchtenserie XR, die exklusiven Gestaltungsoptionen von Bäros Individualprogramm sowie die Weiterentwicklung der Pendelleuchte 'Pendiro IC' , die auf die Zukunft der Retailbeleuchtung verweist.

Komplett neu entwickelt hat Bäro die Downlights, Richtstrahler und Wandfluter der kompakten Serie Intara CX. Damit rundet jetzt ein flexibles Einbauleuchten-System das Bäro-Programm ab, das in Design und Technologie ebenso hohen Ansprüchen genügt wie die mehrfach ausgezeichnete ID-Leuchtenserie, die vor zwei Jahren in Frankfurt ihre Premiere feierte.