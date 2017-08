Bäro auf der Südback in Stuttgart

25.08.2017

Im September ist wieder Südback-Zeit in Stuttgart – mit dabei auf dem Treff der Brot- und Backwarenbranche ist auch Bäro, der Spezialist für die verkaufsfördernde Beleuchtung von frischen Lebensmitteln. Auf seinem Messestand in Halle 7, Stand C01, zeigt Bäro innovative Produkte und Beleuchtungskonzepte, die auf das Thema Bäckerei, Konditorei und Café zugeschnitten sind.

Präsentiert wird u. a. hochwertiges und individuelles Design, das Akzente setzt und eine eigenfarboptimierte Warenbeleuchtung mit LED-Standard- und Speziallichtfarben. Dabei sind für viele Besucher der Südback beide Geschäftsbereiche von Bäro von Interesse: Sowohl der Bereich 'Retail Lighting', in dem sich das Unternehmen als erfahrener Lichtpartner für Handel und Handwerk präsentiert, als auch der Bereich 'Clean Air Technologies' mit innovativen Lösungen für die hygienische Produktion von Lebensmitteln und die Reduktion von unerwünschten Gerüchen überall dort, wo Speisen zubereitet werden.

Die Beleuchtung in der Brot- und Backwarenbranche wird aktuell geprägt vom Megatrend zu immer individuelleren Markenauftritten – ob in der regionalen Filialbäckerei, beim exklusiven Premium-Konditor oder selbst im preiswerten Backshop. Bei Bäro ist es ein selbstverständlicher Teil des Service-Angebots, gemeinsam mit seinen Kunden für jedes Projekt und jede Marke eine charakteristische Licht- und Farbbalance zu entwickeln. Schon die Serienprodukte bieten durch das Baukastensystem mit verschiedenen Lichtcharakteristiken und einer besonders breiten Auswahl an Standard- und Speziallichtfarben viel kreativen Spielraum für passende Lichtkonzepte.