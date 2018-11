Auszeichnung von Wework Companies Inc. für Little Sun

27.11.2018

Der "Little Sun Foundation e. V." wurde in der Arena in Berlin mit dem dem "Wework Creator Award" in der Kategorie Gemeinnützigkeit ausgezeichnet. Das US-Unternehmen Wework Companies Inc. vermittelt weltweit Arbeitsbereiche und Büroflächen, sogenannte "Coworking Spaces". Es hat die nun vergebene Auszeichnung gestiftet, um Persönlichkeiten, Kreative und Unternehmen mit herausragenden Ideen zu würdigen.

00 Verleihung des Wework-Creator-Awards an Felix Hallwachs, Geschäftsführer des Little Sun Foundation e. V., Foto: Lupo Cordero Prämierte Unternehmen: Beelinguapp, Amparo, Planaearch, Little Sun Foundation, Foto: Vadim Laubi Finalisten des Wework-Creator-Awards, Foto: Lupo Cordero Juroren des Wework-Creator-Awards: Sara Nuru, Thomas Lueke, Justine Powell und Luis Hanemann, Foto: Vadim Laubi

Die Jury bestand aus Sara Nuru (Nuru Coffee), Justine Powell (Handelsblatt), Michael Krause (Spotify) und Eugen Miropolski (Wework). Saubere, verlässliche und bezahlbare Energie zu den 1,1 Milliarden Menschen in der Welt zu bringen, die ohne konstante Stromversorgung leben, ist das Ziel des Little-Sun-Projektes, das 2012 von Künstler Olafur Eliasson und Ingenieur Frederik Ottesen ins Leben gerufen wurde. Der im März dieses Jahrs gegründete "Little Sun Foundation e. V." ist eine Erweiterung des Projektes und knüpft da an, wo die Vertriebsmodelle gemeinnütziger Geschäftsmodelle nicht greifen.